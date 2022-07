Come finisce Una vita? La soap opera ambientata ad Acacias 38 vanta 1.483 Capitoli e tra non molto vedrà il suo epilogo. Nel mese di agosto ci sarà una pausa, in modo da posticipare il gran finale dopo le vacanze estive, che non mancherà di riservare sorprese. C'è chi pagherà per le sue malefatte senza ricevere nemmeno perdono, mentre qualcun altro sarà baciato dalla fortuna.

Secondo le anticipazioni finali, Felipe guarirà dopo diversi anni grazie all'aiuto di Dori, che è sempre rimasta al suo fianco nonostante il carattere difficile e la patologia non semplice da curare dell'avvocato.

Tuttavia ci sarà una battuta d'arresto dopo che Alvarez Hermoso scoprirà chi è davvero Dori.

Per i domestici ci sarà una sorpresa che cambierà per sempre la loro esistenza, anche se Rosina prenderà una scelta che lascerà titubanti i telespettatori.

Finale di Una Vita: Felipe scopre la vera identità di Dori

Nelle puntate conclusive di Una Vita, ci sarà una svolta molto importante per Felipe. Dopo l'esplosione che ha raso al suolo il quartierino e causato la morte di Antonito e Carmen, l'avvocato è rimasto talmente traumatizzato da chiudersi nel silenzio e non uscire più di casa, afflitto dagli attacchi di panico. A nulla sono servite le cure di Casilda, Gerardo e Ramon, ma tutto è cambiato con l'arrivo di Dori.

Nei prossimi episodi di Una Vita, Dori inganna Felipe e non solo riguardo la terapia. La forestiera non è chi dice di essere e ha usato l'avvocato come cavia per un esperimento universitario. Quando la verità verrà a galla per Felipe sarà un boccone amaro da digerire e allontanerà Dori.

Solo restando distante da lei, Felipe capirà di amare follemente Dori e deciderà di concederle il perdono, chiedendole di fidanzarsi ufficialmente.

Dopo qualche tempo i due partiranno per Ginevra.

L'ultima vendetta di Felipe

Genoveva dovrà fare i conti con la cattiveria di sua figlia, arrivata ad Acacias per vendicarsi del suo crudele abbandono.

Come svelano le anticipazioni finali di Una Vita, Genoveva muore senza perdono. Ebbene sì, perché sarà Aurelio a finirla, anche se tutti crederanno sia morto.

Salmeron implorerà il perdono di Felipe, che non le verrà però concesso.

La svolta di Jacinto, spoiler finali Una Vita

Nelle ultime puntate di sempre di Una Vita, Servante, Fabiana e Casilda vinceranno alla lotteria. Nonostante sia diventata ricca, Casilda si accontenterà di qualche bell'abito, ma sceglierà di restare al servizio di Rosina. Una decisione che lascerà i vicini esterrefatti.

Cambio radicale di vita anche per Lolita, che si fidanzerà con Fidel. Jacinto, invece, diventerà il sindaco del suo paese.