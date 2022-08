La casa del Grande Fratello Vip si sta preparando ad accogliere i nuovi concorrenti. La prima puntata è prevista per lunedì 19 settembre, quindi a breve verranno ufficializzati tutti i protagonisti del cast, ovvero i futuri compagni d'avventura di Giovanni Ciacci, concorrente già confermato. Tra le celebrità che hanno fatto il provino per il format Mediaset c'è anche Umberto Smaila, che potrebbe mettersi in gioco in coppia col figlio Roy. Tra i vipponi, però, potrebbe figurare anche Aida Nizar, già in questo ruolo qualche anno fa quando a condurre il programma era Barbara D'Urso.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Chi saranno i concorrenti della settima edizione del GF Vip? I curiosi se lo chiedono da mesi e, secondo quello che ha dichiarato Alfonso Signorini di recente, non dovrebbero scoprirlo prima di qualche altra settimana.

L'intenzione degli addetti ai lavori, infatti, è quella di tenere il cast segreto fino a poco prima dell'esordio in televisione, attualmente previsto per lunedì 19 settembre.

L'unico personaggio famoso che è già stato ufficializzato nel ruolo di vippone è Giovanni Ciacci: tutte le notizie che stanno circolando ultimamente su celebrità più o meno vicine alla casa di Cinecittà, al momento restano voci che non trovano conferme.

Alcuni vip, però, si sono esposti per far sapere di aver preso parte ai casting per il reality Mediaset.

Tra loro c'è anche Umberto Smaila. L'attore e musicista ha confessato di aver fatto i provini per il Grande Fratello Vip in coppia con il figlio Roy: è con lui, infatti, che l'uomo vorrebbe condividere l'esperienza davanti alle telecamere di Canale 5.

I particolari sugli inquilini del GF Vip

Nella casa del GF Vip, però, potrebbero andare a vivere anche dei personaggi famosi che hanno l'hanno già fatto alcuni anni fa.

L'ultimo indizio che il conduttore Signorini ha dato su una futura inquilina di Cinecittà ha portato tanti a pensare che potrebbe trattarsi di Aida Nizar. Il blocco degli appunti e la penna che una concorrente certa del cast ha distrattamente dimenticato nel camerino del presentatore, potrebbero appartenere alla "prezzemolina" spagnola dei reality-show, alla donna che ha già partecipato a un'edizione italiana del format che al tempo aveva come padrona di casa Barbara D'Urso.

Il pubblico si divide sull'eventualità che Aida riappaia in televisione dopo qualche anno d'assenza: il suo è sicuramente un personaggio particolare che crea scompiglio, perfetto per un programma come il Grande Fratello Vip.

Il debutto in televisione del GF Vip

La nuova stagione del GF Vip debutterà sul piccolo schermo tra meno di un mese. Salvo cambi di programma stabiliti dalla rete, la prima puntata della settima edizione andrà in onda lunedì 19 settembre.

Anche quest'anno il reality show verrà trasmesso due volte a settimana per svariati mesi: qualora gli ascolti dovessero soddisfare i vertici Mediaset, il format potrebbe essere allungato fino a maggio/giugno 2023.

A partecipare a quella che è già stata annunciata come la stagione più lunga della storia potrebbero essere: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Teresa Langella, Elenoire Ferruzzi, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Pamela Prati.

Due ragazze che sembravano a un passo dalla porta rossa, invece, sarebbero state scartate all'ultimo dagli autori: si tratta dell'influencer Asia Gianese e della rapper Chadia Rodriguez.

L'esperto di gossip Alessandro Rosica, inoltre, sostiene che a ricevere un "no" dagli addetti ai lavori sarebbero state anche Fariba, mamma di Giulia Salemi, e Taylor Mega.