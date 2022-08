Guerra aperta tra Hünkar e Züleyha nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza sfrutterà la storia clandestina che c'è tra la suocera e Fekeli per minacciarla e farla sentire in colpa nei confronti di Demir.

Züleyha, però, non potrà immaginare che i piani di Hünkar nei suoi confronti saranno ancora più diabolici, infatti vorrà sbarazzarsi di lei per sempre.

Guerra tra Züleyha e Hünkar

Züleyha dichiarerà guerra a Hünkar nelle prossime puntate di Terra Amara. Nell'ambito familiare, infatti, succederà il finimondo, dopo che la giovane confesserà a Demir che Fekeli ha comprato le loro terre da Hünkar (la donna l'ha fatto per racimolare i soldi necessari per convincere Sermin a testimoniare a favore di Demir).

Il figlio, ovviamente, rimprovererà la madre per tutto ciò che ha fatto mentre si trovava in carcere.

Hünkar affronterà Züleyha, perché si sentirà tradita. Sa che la giovane l'ha messa contro il figlio solo per infastidirla e per provare a separarla da lui, ma Züleyha le ricorderà che lei sta facendo qualcosa di molto più grave, visto che ha una storia clandestina con l'assassino del marito Adnan (Fekeli, ndr).

Hünkar vuole sbarazzarsi di Züleyha

Tali parole lasceranno Hünkar di stucco, anche perché sarà abbastanza chiaro che la giovane abbia intenzione di prendere il posto della donna nella tenuta Yaman.

Züleyha, però, dovrà stare molto attenta, perché Hünkar progetterà un piano molto diabolico contro di lei.

Infatti, appena nascerà il suo secondo bambino, la suocera avrà intenzione di sbarazzarsi di lei.

La gelosia di Yilmaz

Tutto ciò avverrà dopo la festa organizzata dal governatore, che ha visto in scena un ballo tra Züleyha e Demir, che ha scatenato le "feroce" gelosia di Yilmaz. Infatti la giovane, vista la presenza del suo ex con la moglie incinta, non ha fatto altro che mostrare quanto il suo matrimonio con Demir sia "felice".

A un certo punto l'ha anche invitato a ballare e Yilmaz non ha potuto far altro che guardarli con fare burbero, mentre si trovavano a centro pista. Fekeli gli è stato vicino e l'ha incoraggiato a resistere. Sa che dentro di lui sta vivendo un turbinio di emozioni, ma ormai Züleyha è il suo passato e la deve dimenticare.

La nuova Züleyha

Questo nuovo atteggiamento di Züleyha farà tanto pensare Demir: fino a pochi giorni la moglie non faceva altro che essere arrabbiata con lui, mentre ora si lascia andare, è gentile e amorevole. Demir sarà veramente felice, forse la moglie ha capito che non può far altro che accettare il suo destino.

Demir inizierà a vedere Yilmaz come un ricordo lontano, forse ora la sua famiglia può ritrovare la serenità che ha sempre sperato di avere.