I concorrenti della settima edizione del GF Vip, sono stati tutti scelti. Questo almeno è quello che si evince dalle parole che Alfonso Signorini ha usato sui social per far sapere al pubblico che il cast non sarà svelato prima della fine dell'estate. In rete, però, circolano parecchie indiscrezioni sui personaggi famosi che a metà settembre potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia: Fariba Tehrani sarebbe in lizza per un posto nel gruppo di vipponi, mentre Asia Gianese e Chadia Rodriguez potrebbero essere protagoniste di uno spareggio.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Dovrebbero essere circa venti i personaggi famosi a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà il prossimo 19 settembre.

Ad oggi, venerdì 12 agosto, soltanto un vip è stato confermato nel cast che animerà le puntate dell'edizione numero 7 del reality Mediaset.

Alessandro Rosica, però, ha indagato sulle celebrità che a breve inizieranno l'avventura nella casa e, nelle scorse ore, ha svelato un retroscena interessante su due ragazze che sembravano ad un passo dall'ufficialità.

Tramite il suo profilo Instagram, l'esperto di cronaca rosa ha fatto sapere che nel gruppo di vipponi potrebbe esserci posto solamente per una tra Asia Gianese e Chadia Rodriguez.

L'influencer e la rapper, dunque, sarebbero rimaste coinvolte in una specie di ballottaggio, il cui esito dovrebbe stabilire chi sarà concorrente e chi resterà fuori dal programma di Canale 5.

La mamma di Giulia Salemi verso il GF Vip

Rosica, dunque, sostiene che nel cast del GF Vip 7 non ci sarebbe più spazio per Asia Gianese e Chadia Rodriguez, due ragazze un po' sopra le righe che sono finite spesso al centro dell'attenzione mediatica per i loro comportamenti "esagerati".

L'influencer, ad esempio, è stata più volte ospite nei programmi di Barbara D'Urso per difendersi dalle critiche di chi non approvava la sua scelta di sfrecciare in piazza Duomo con la sua auto di lusso nonostante fosse vietato.

La cantante rap, invece, è poco nota al pubblico televisivo ma è seguita da tantissime persone che sarebbero curiosissime di vederla 24 ore su 24 per conoscere anche altri lati inediti del suo carattere.

L'esito di questo ballottaggio potrebbe essere svelato soltanto a ridosso della prima puntata, quando saranno annunciati tutti i concorrenti della nuova edizione del reality che sarà condotto da Alfonso Signorini per il terzo anno consecutivo.

Giovanni Ciacci debutta al GF Vip

Se una tra Asia Gianese e Chadia Rodriguez si starebbe allontanando dal cast del GF Vip 7, c'è un'altra celebrità che negli ultimi giorni è finita al centro del Gossip per un sempre più probabile esordio nel ruolo di vippona.

Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che Fariba Tehrani sarebbe una seria candidata alla prossima edizione del format al quale hanno già partecipato sua figlia Giulia Salemi e suo genero Pierpaolo Pretelli.

L'iraniana accetterebbe volentieri di mettersi in gioco nel programma condotto da Alfonso Signorini, ma per il momento non ci sono ulteriori certezze a riguardo.

Chi è già sicuro di far parte del gruppo di inquilini della nuova stagione del Grande Fratello Vip, è Giovanni Ciacci. Il popolare stylist è stato confermato come concorrente un paio di settimane fa con un'intervista che è servita anche per parlare per la prima volta pubblicamente della sua sieropositività.

Sono già state ufficializzate, inoltre, le due opinioniste che affiancheranno il presentatore in studio: Sonia Bruganelli è pronta a tornare dopo pochi mesi di stop, Orietta Berti ad esordire in una veste inedita.