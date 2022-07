Al GF Vip 7 non si parlerà in corsivo. A far chiarezza sulla possibile partecipazione di Elisa Esposito al reality show ci ha pensato la milanese con un post pubblicato su Tik Tok in cui precisa di non essere stata esclusa dal programma "per aver spoilerato la sua partecipazione". La 19enne ha conquistato la ribalta negli ultimi mesi per aver lanciato via social un nuovo modo di parlare che ha conquistato i giovanissimi tra challenge e meme seguendo le lezioni della discussa prof. In pochi mesi l'influencer ha conquistato la ribalta mediatica con il suo singolare modo di conversare.

I suoi video hanno conquistati migliaia di visualizzazioni e, in considerazione dell'enorme successo, Elisa Esposito ha iniziato a realizzare delle lezioni.

La giovane non si è soffermata soltanto sulla pronuncia di determinate parole ma si è esibita anche nell'esecuzione di una canzone in corsivo. La sua ascesa ha acceso polemiche ma ha anche destato curiosità ed in molti avrebbero voluto nella casa del Grande Fratello Vip. "Ho rifiutato perché non mi piacciono questi programmi", ha spiegato la 19enne. Secondo quanto riferito dal sito The Pipol e dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, la giovane influencer - invece - non sarebbe stata mai contattata dagli autori del reality.

'Ho rifiutato perché non mi piacciono questi programmi'

La nuova edizione del GF Vip inizierà il 12 settembre e in questa settima edizione potrebbe avere una durata record. Al timone del reality è stato confermato Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti che ricopriranno il ruolo di opinionista. Da alcune settimane il conduttore del programma televisivo di Canale 5 ha condiviso alcuni indizi sui papabili concorrenti.

In lizza per entrare nella casa più spiata degli italiani ci sarebbero Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini.

Sarebbe in bilico la posizione di Pamela Prati per un vecchio contenzioso con Mediaset. Nelle ultime ore era circolato con insistenza il nome di Elisa Esposito, la giovane che ha conquistato la ribalta per le sue lezioni di corsivo su Tik Tok.

Con un video condiviso sul profilo social la diciannovenne ha riferito di aver rifiutato delle avance della produzione del Grande Fratello Vip.

La prof di corsivo non sarebbe stata contattata dal GF Vip

La prof di corsivo ha spiegato di non essere stata estromessa dal GF Vip per aver anticipato la sua possibile partecipazione in un filmato pubblicato sui social. "Nel video avevo scritto quando ti chiamano non quando vado al Grande Fratello", ha sottolineato Elisa Esposito che ha spiegato che le dà fastidio che vengano divulgate notizie false.

"Non partecipo perché ho spoilerato la possibile partecipazione, ma perché sono stata io a rifiutare", ha riferito l'influencer precisando che al momento non ha nessuna intenzione di partecipare a programmi televisivi "del genere".

"É una cosa che non mi piace personalmente".

Invece, secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica la diciannovenne non sarebbe stata presa in considerazione dalla produzione del GF Vip. Tesi ribadita anche dal sito The Pipol Tv.