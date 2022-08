I fan di Beautiful rimarranno a bocca aperta nelle prossime puntate in onda ad agosto 2022, quando vedranno Justin Barber tradire l'amico Bill Spencer per cercare di impossessarsi della sua azienda. Proprio così, visto che l'avvocato non vorrà affatto far uscire di prigione Bill e Liam, tanto da arrivare a sequestrare Thomas pur di evitarlo. Perché questo voltafaccia da parte di Justin? Di seguito qualche anticipazione su ciò che accadrà da qui alla fine del mese di agosto.

Thomas scopre che Vinny si è suicidato e lo dice a Justin

La vicenda legata alla morte di Vinny subirà una svolta inaspettata nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

Thomas scoprirà infatti che l'amico si sarà gettato volontariamente sotto la macchina di Liam. Lo scoprirà grazie ad un video che lo stesso Vinny gli avrà mandato sul cellulare poco prima di morire. Ebbene, a questo punto Thomas vorrà mostrare il filmato alla polizia per scagionare Liam e Bill. Per prima cosa, mostrerà il video a Justin Barber. Ma non sarà proprio la mossa giusta: l'avvocato della Spencer Publications, nonché amico fidato di Bill, non avrà nessuna intenzione di far scarcerare i due Spencer. Avrà altri piani e questa svolta rappresenterà un vero e proprio colpo di scena per gli appassionati di Beautiful.

Beautiful: Justin impedisce a Thomas di scagionare Liam e Bill e lo rinchiude in gabbia

Justin andrà nel panico e compirà un gesto inaspettato e folle. Colpirà infatti Thomas tanto da fargli perdere i sensi. Il figlio di Ridge di risveglierà in una gabbia negli scantinati della Spencer Publications. In buona sostanza, Justin avrà sequestrato Thomas per impedirgli di svelare la verità sulla morte di Vinny e far scagionare Bill e Liam.

I piani di Justin saranno diversi da quelli che tutti si aspettano. Con il passare delle puntate, in Beautiful si scoprirà che Justin vorrà impadronirsi niente meno che della Spencer Publications.

Justin tradisce Bill: vuole impossessarsi della Spencer Publications

Ma cosa spingerà Justin a voltare le spalle a Bill Spencer? Ebbene, scorrendo le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi in onda verso la fine di agosto, si viene a sapere che Barber si sarà sentito sempre maltrattato dal magnate.

Quindi, secondo il suo ragionamento, ora sarà arrivato il momento per lui di reclamare il controllo della Spencer Publications. Insomma, Justin sarà stanco di essere considerato da Bill solo come la persona che lo toglie dai guai. Vorrà la giusta ricompensa per tutti gli anni trascorsi accanto a Bill. Ed ecco che a farne le spese sarà per primo Thomas, rinchiuso in gabbia, pur di evitare che sveli alla polizia che Vinny si è suicidato e che quindi non è stato ucciso da Liam e Bill.