Innumerevoli colpi di scena avverranno durante la nuova puntata di Grand Hotel, trasmessa venerdì 12 agosto su Canale 5. La trama della soap opera, made in Spagna, rivela che Angela sarà disposta a ricattare Donna Teresa quando suo figlio Andres Alarcon sarà arrestato per l'omicidio di Belen.

Grand Hotel, puntata 12 agosto: Andres rischia di essere condannato alla pena capitale

Le anticipazioni di Grand Hotel, riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa venerdì 12 agosto dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano sorprese a non finire per i propri fan.

In dettaglio, il rinomato albergo sarà in confusione dopo che Andres confiderà pubblicamente di aver ucciso Belen. La stampa, a questo punto, inizierà a fare pressing sulla famiglia Alarcon mentre un nuovo investigatore arriverà a Cantaloa. L'uomo, infatti, vorrà assicurarsi che il ragazzo venga condannato alla pena capitale per il criminale nonostante Ayala cerchi di dimostrare la sua innocenza.

Julio, Alicia e Maite, invece, continueranno a pedinare la pista, seminata da chi vuole rovinare Diego. Alla fine, gli enigmi porteranno i tre all'interno di un giardino, dov'è stato sepolto un corpo.

Sofia proverà a salvare le sue nozze con Alfredo dopo aver baciato Padre Grau.

Ayala, invece, si getterà a capofitto per capire chi ha ucciso Celia Velledur.

A tal proposito, Angela si rivelerà una testimone chiave, se Donna Teresa non cercasse di rendere vana la sua testimonianza. Inoltre, la matriarca dovrà vedersela con altri problemi visto che Laura avrà intenzione di andarsene con Javier da Cantaloa. Alla fine, la signora Alarcon troverà consolazione in una persona inaspettata.

Angela pronta a ricattare Donna Teresa per far uscire il figlio di prigione

Nella puntata del 12 agosto di Grand Hotel, Andres verrà arrestato per l'omicidio di Belen, visto che sarà rintracciato un corpo con le sembianze di una donna. Pertanto, Julia e Alicia cercheranno un modo per aiutare il giovane Alarcon. A tal proposito, Angela sarà disposta a ricattare Donna Teresa per far uscire di prigione suo figlio.

Un affronto, che si sommerà a nuovi problemi per la matriarca. Difatti, il suo rapporto con Alicia andrà via via peggiorando.

Diego, intanto, scoprirà che una persona legata al suo passato lo sta tenendo sotto scacco. Per questo motivo, l'uomo inizierà a compiere delle indagini, che rischieranno di far venire a galla la relazione di Alicia con Julio.

Laura e Javier, invece, continueranno la loro vita da novelli sposi, sebbene la presenza di Clara crei non pochi problemi alla coppia. Infine Sofia apparirà determinata a cambiare la sua vita dopo aver consumato il suo adulterio con Padre Grau.