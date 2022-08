Si vivranno momenti drammatici nel corso delle nuove puntate di Una vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della settima e ultima stagione della soap opera rivelano che Genoveva Salmeron tenterà il suicidio dopo una telefonata da parte di un cugino di Bilbao. Un vero colpo di testa, che tuttavia avrà risvolti inaspettati grazie a Marcelo e Ignacio Quiroga.

Una vita anticipazioni: Genoveva assume un comportamento strano dopo una telefonata del cugino

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse dopo la pausa estiva (la messa in onda della soap riprenderà il 22 agosto), svelano che la diabolica Genoveva (Clara Garrido) compierà un gesto scellerato.

Tutto inizierà quando la dark lady riceverà una telefonata da parte del cugino residente a Bilbao. In questo modo la donna scoprirà che la madre, sul letto di morte, ha detto a Gabriela (Lydia Pavon) un segreto, che invece avrebbe dovuto portarsi nella tomba. Salmeron, a questo punto, inizierà ad assumere un comportamento strano, tanto da cercare un confronto con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Proprio quest'ultimo non apparirà felice per la gravidanza dell'ex moglie, tanto da augurare al bambino di non nascere per non stare accanto a una madre perfida e inadeguata come Genoveva.

La dark lady ingerisce una bottiglia intera di sonniferi

Nelle puntate spagnole di Una vita, Genoveva tornerà a casa sconvolta dopo la discussione avuta con l'ex marito.

La dark lady, a questo punto, chiederà a Luzdivina di darle i sonniferi di Marcelo, in quanto non riesce a dormire a causa della gestazione. Neanche a dirlo, la cuoca consegnerà i medicinali come richiesto alla padrona. Una volta rimasta sola, Salmeron ingerirà una bottiglia intera di sonniferi dopo aver fissato per un po' di tempo la fotografia di una neonata.

La donna, a questo punto, si coricherà su un divano in attesa della morte.

Il tentato suicidio di Salmeron sventato da Marcelo e Ignacio

Il tentato suicidio di Genoveva non andrà come sperato, visto che Marcelo chiederà a Luzdivina di recarsi a chiamare Ignacio per tentare di salvarle l'esistenza. Fortunatamente il dottor Quiroga riuscirà salvare la dark lady, tanto che le sue condizioni miglioreranno, sebbene non si possa dire lo stesso del bambino che porta in grembo.

A tal proposito il diabolico Aurelio aveva minacciato addirittura di morte la moglie qualora decidesse di abortire il suo bambino. Di conseguenza, quale sarà la reazione di Quesada quando scoprirà che il suo futuro erede potrebbe non esserci più a causa di sua moglie?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa storyline.