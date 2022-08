Rischio cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 2022. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è confermato nella fascia del prime time di Canale 5 per la nuova stagione televisiva 2022/2023 ma, a differenza di quanto annunciato in un primo momento, la data del debutto potrebbe non essere più a settembre.

Complici le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, il reality show rischierebbe di dover slittare direttamente al mese di ottobre.

Rischio cambio programmazione Grande Fratello Vip 2022: ecco perché

Nel dettaglio, il ritorno in televisione del GF Vip 2022 era stato annunciato per il prossimo lunedì 19 settembre.

È questa la data in cui Alfonso Signorini potrebbe accogliere nella casa più spiata d'Italia, i primi nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco per questa settima edizione.

Anche quest'anno il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale in prime time: alla puntata del lunedì si associa quella del giovedì sera.

Tuttavia la caduta del governo Draghi e il ritorno alle urne fissato per il prossimo 25 settembre, potrebbe mettere a rischio la programmazione del reality show Mediaset.

Ecco perché la programmazione del Grande Fratello Vip potrebbe subire modifiche

Il prossimo 25 settembre, infatti, gli Italiani saranno chiamati al voto e ovviamente lo stesso diritto non potrà essere negato agli inquilini della casa del GF Vip 7.

Di conseguenza i vipponi protagonisti del reality show di Canale 5 dovrebbero abbandonare la casa più spiata d'Italia a distanza di pochi giorni dal loro ingresso, per raggiungere le città di residenza e poter votare.

Questo ovviamente comporterebbe dei problemi legati alla messa in onda del programma, dato che il protocollo per accedere nella casa più spiata d'Italia prevede che i concorrenti debbano eseguire un periodo di quarantena fissato a cinque giorni.

Prima di ritornare di nuovo tra le mura domestiche di Cinecittà, quindi, dovrebbero passare un po' di giorni, il che darebbe problemi per la messa in onda delle puntate serali.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022 slitta a ottobre?

Ecco perché l'unica soluzione, al momento plausibile, sarebbe quella di puntare su un cambio programmazione per il GF Vip 2022.

La data del debutto, infatti, potrebbe slittare dal 19 settembre al mese di ottobre: la prima puntata infatti, superata la fase delle elezioni politiche, potrebbe essere trasmessa il 3 ottobre in prime time su Canale 5.

Da quel momento in poi non ci sarebbero più stop per il reality show condotto da Alfonso Signorini, che pure quest'anno dovrebbe riuscire a toccare la durata record dei sei/sette mesi.