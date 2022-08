Direttamente dal Gran Hotel di Rimini, Simona Ventura ha avviato una rassegna in cui intervista personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti dell'ultimo appuntamento c'è stato Alfonso Signorini. Durante la chiacchierata, "SuperSimo" ha cercato di strappare almeno un nome di uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 7. Da vero professionista, però, il conduttore milanese non ha fornito alcuna informazione sul cast.

Top secret il cast del prossimo GFVip

Simona Ventura, senza peli sulla lingua, ha rivelato al suo ospite di voler ricevere qualche scoop in anteprima sul prossimo cast del Grande Fratello Vip 7.

Sulla base di quanto dichiarato, la 57enne emiliana ha elencato alcuni indizi riguardanti i prossimi "vipponi" della casa più spiata d'Italia: "Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese?"

Il conduttore del Reality Show di Canale 5 è rimasto vago: "Lo smalto non si riferiva a Pamela. Ginevra? L'ho presa in considerazione. Su Spinalbese ho già risposto...". Successivamente, Alfonso Signorini ha lanciato un ulteriore giallo sui prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7: "I veri colpi non sono stati ancora annunciati". Il diretto interessato ha assicurato alla collega che quest'anno all'interno del cast ci sono personaggi molto famosi. D'altronde, lo stesso conduttore ha sempre puntato sulla fama dei concorrenti.

Giulia Salemi in trattativa

Stando alle indiscrezioni, Giulia Salemi sarebbe in trattativa con Mediaset. Il motivo? Signorini avrebbe pensato per la influencer italo-persiana un ruolo del tutto inedito. La bella "Giulietta" potrebbe ricoprire il ruolo di inviata. Il compito di Salemi potrebbe essere quello di raccogliere i primi pensieri dei concorrenti neo eliminati dal reality show.

Il ruolo di inviato al Grande Fratello era comparso nelle prime edizioni ed era stato ricoperto da Marco Liorni.

Ovviamente, è bene prendere il rumor con le pinze poiché l'ufficialità arriverà solo dopo l'annuncio di Alfonso Signorini o di Giulia Salemi.

Berti-Bruganelli opinioniste

Per il momento l'unica certezza del prossimo Grande Fratello Vip, sono le opinioniste: Sonia Bruganelli ha deciso di accettare nuovamente, mentre la cantante si troverà per la prima volta a commentare le dinamiche di un reality show.

Inoltre, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli prenderanno in eredità da Gaia Zorzi e Giulia Salemi la conduzione di GFVip Party (talk in onda su Mediaset Infinity). Per quanto riguarda il cast dei "vipponi" Signorini non ha in mente di rivelare nulla in anteprima. Sui social e su Canale 5, però, è stato trasmesso il primo spot riguardante il programma.