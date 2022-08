L'appuntamento con la soap Sei Sorelle prosegue nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 e, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Blanca che, si ritroverà a fare i conti con l'imminente matrimonio che la aspetta con Rodolfo, nonostante sia consapevole di non esserne innamorata. Il cuore della donna, infatti, batte ancora forte per Cristobal, di cui però si sono perse le tracce.

Blanca in crisi prima delle nozze con Rodolfo: anticipazioni spagnole Sei Sorelle

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Sei sorelle destinate al pomeriggio di Rai 1, rivelano che per Blanca arriverà il momento di fare i conti con il fatidico matrimonio che ormai la attende con Rodolfo.

Eppure, nonostante il giorno del fatidico sì si stia avvicinando sempre più, la donna si renderà conto che quella non è la scelta giusta da fare.

Blanca, infatti, non è ancora riuscita a togliersi completamente dalla testa il suo amato Cristobal, di cui però si sono perse le tracce.

Dopo che l'uomo è partito per l'Africa, non ha fatto arrivare più sue notizie e questa situazione ha destato non poche preoccupazioni tra i suoi familiari e amici.

Blanca pronta a far saltare il suo matrimonio: anticipazioni Sei Sorelle

Sta di fatto che, questa situazione che si è venuta a creare causerà non pochi problemi a Blanca. Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Sei Sorelle in onda prossimamente su Rai 1, rivelano che Blanca si ritroverà messa in profonda crisi e non sa come gestire le imminenti nozze.

La donna, però, riuscirà a giungere ad una consapevolezza importante: non è innamorata di Rodolfo, perché il suo cuore batte ancora forte per Cristobal.

E, proprio per questo motivo, Blanca deciderà di farsi forza e di mettere al corrente il suo futuro marito su quelli che sono i suoi reali sentimenti. In questo modo, quindi, Blanca ha intenzione di rompere ufficialmente il fidanzamento con Rodolfo a pochi giorni dalle nozze.

La morte di Cristobal sconvolge Blanca: anticipazioni Sei Sorelle

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole di Sei Sorelle rivelano che le Silva verranno sconvolte dalla notizia della morte di Cristobal.

L'uomo ha perso la vita in Africa e, il suo corpo, verrà riportato in Spagna. Un vero e proprio choc per tutti i suoi familiari e conoscenti ma, soprattutto per Blanca, che si ritroverà sopraffatta dal dolore per aver perso il suo grande amore.

Come se non bastasse, la donna scoprirà che pochi giorni della morte, Cristobal ha sposato Marina e questa notizia finirà per turbarla ancora di più, al punto da compiere una drastica scelta che segnerà per sempre la sua vita.