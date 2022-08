La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 7 è alle prese con alcune decisioni importanti: le elezioni politiche e la quarantena. Nonostante le norme anti-covid siano state allentate, i "vipponi" prima di entrare nella casa più spiata d'Italia dovranno sottoporsi a un isolamento di cinque giorni. Per questo motivo lo staff sta studiando come far uscire i concorrenti per andare a esprimere la propria preferenza e rientrare senza essersi sottoposti alla quarantena.

La decisione di Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta ad aprire i battenti.

Tuttavia, quest'anno sembra essere tutto in salita. Sei giorni dopo l'inizio del Reality Show, i concorrenti dovranno uscire dalla casa per andare a votare. La decisione di Alfonso Signorini è quella di concedere ai "vipponi" di andare a esprimere la propria preferenza nel seggio di appartenenza.

L'uscita dei concorrenti, però, potrebbe mettere a repentaglio il protocollo anti-covid. Ogni concorrente prima di varcare la porta rossa deve sottoporsi a una quarantena di cinque giorni. Dunque, nel momento in cui uscissero dalla casa per andare a votare per le elezioni politiche, al rientro non sarebbe garantito il periodo minimo dell'auto-isolamento.

La sfida del palinsesto

Alfonso Signorini è alle prese anche con un altro problema.

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, su Rai 1 andrà in onda il confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Dunque, il reality show di Canale 5 si troverà a dover sfidare nel palinsesto una cosa del tutto inedita che verrà seguita da moltissimi elettori.

A questo punto per Mediaset le strade sono due: sfidare la rete ammiraglia oppure cambiare il palinsesto.

In merito a quest'ultima decisione ancora non è stato rivelato nulla. Il 22 settembre all'interno del reality show è previsto l'ingresso di altri concorrenti. Come di consueto infatti, i "vipponi" vengono divisi in due gruppi: i primi entrano all'inizio mentre i secondi nella seconda puntata.

Valeria Marini sarebbe in lizza come concorrente

Per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip 7, si mormora il nome di Valeria Marini. La showgirl potrebbe partecipare al reality show di Canale 5 per l'ennesima volta. Nella precedente edizione, Marini era entrata in gioco in coppia con Giacomo Urtis.

Al contrario, Umberto Smaila sarebbe stato scartato dalla rosa dei possibili "vipponi". Tra i concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa si parla anche di Alessio Tripi: il giovane ha partecipato all'ultima edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara d'Urso. Il nome di Rita Dalla Chiesa invece, è tramontato: la giornalista e conduttrice ha rifiutato la proposta di Signorini.