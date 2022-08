La nuova settimana di programmazione di Beautiful sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni sulle puntate in onda sino al 3 settembre 2022 vedranno infatti Justin cadere in errore e insinuare qualche sospetto in Hope. La giovane Logan pedinerà l'avvocato e scoprirà che avrà sequestrato Thomas rinchiudendolo in gabbia. In attesa di scoprire se la ragazza riuscirà a liberare Thomas, Quinn e Carter verranno smascherati da Brooke.

Hope comincia a sospettare di Justin: spoiler Beautiful

In Beautiful le trame si faranno sempre più avvincenti, soprattutto perché si dovrà ancora capire sino a che punto si spingerà Justin pur di impossessarsi della Spencer Pubblications.

L'avvocato, come ben sanno i fan della soap tv americana, avrà rinchiuso in gabbia Thomas per impedirgli di rivelare la verità sulla morte di Vinny. Justin vorrà far marcire Liam e Bill in prigione, per impossessarsi dell'azienda di Spencer. Ebbene, nel corso dei nuovi episodi in onda sino al 3 settembre 2022, Justin commetterà un passo falso e si farà beccare da Hope con il telefono di Thomas. Logan chiederà spiegazioni all'avvocato, il quale sosterrà che il ragazzo lo avrà dimenticato nel suo ufficio l'ultima volta che è passato alla Spencer. Sosterrà inoltre che Thomas sia fuori città per qualche giorno.

Thomas è scomparso, Ridge e Hope preoccupati: riusciranno a trovarlo?

Hope riferirà il tutto a Brooke e Ridge, i quali rimarranno perplessi.

In particolare, a Ridge sembrerà strano che il figlio abbia lasciato Los Angeles senza dire nulla. Anche Hope non crederà alla versione di Justin e deciderà di tornare alla Spencer per cercare il telefono di Thomas. Intanto Wyatt spronerà proprio l'avvocato a darsi da fare per scagionare Liam e Bill, all'oscuro del fatto che Justin avrà piani diversi e che stia facendo il doppio gioco.

Intanto, nel corso delle nuove puntate di Beautiful, il pubblico assisterà alla nascita del figlio di Steffy e Finn. Al piccolo verrà dato il nome Hayes, in onore della nonna materna. A Steffy non sfuggirà il fatto che Thomas tarderà a congratularsi con lei e anche la giovane Forrester sarà preoccupata per la misteriosa scomparsa del fratello.

Hope pedina Justin e scopre che ha rinchiuso Thomas in gabbia

Un punto di svolta in questa intricata vicenda si avrà nel momento in cui Hope sentirà Justin parlare con la sua segretaria. Deciderà quindi di pedinarlo. Sarà così che arriverà sino ai sotterranei della Spencer Publications dove scoprirà che Justin avrà rinchiuso in gabbia Thomas. Il figlio di Ridge racconterà a Hope che Vinny si è suicidato per incastrare Liam. Le dirà inoltre del piano di Justin per impossessarsi dell'azienda di Bill. Intanto alla Spencer arriverà anche Ridge, il quale vorrà sapere da Justin dove si trova Thomas. Sembrerà solo questione di attimi, prima che Justin venga smascherato. Per scoprire se sarà così, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.