Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara si concentrano sulle trame intricate che hanno per protagonista Zuleyha e Demir. Nei prossimi episodi, ci saranno conseguenze non da poco dopo il rapimento di Umit. La verità sulla donna verrà a galla e ogni equilibrio cambierà inevitabilmente. Nel frattempo, la reputazione di Umit verrà rovinata dopo che la notizia della sua infedeltà verrà alla luce.

Terra Amara, anticipazioni: Umit ha la reputazione rovinata

Nelle nuove puntate della soap, all'ospedale di Cukurova arriverà la notizia che Umit è stata infedele a Demir e i responsabili non ci penseranno due volte a sospenderla dal suo incarico, in attesa di prendere una decisione definitiva.

Ma le sorprese, per la donna, non sono certo finite qui.

Nel frattempo, Sevda raggiunge il ranch, decisa a dimostrare che non è stata sua figlia a diffondere la foto compromettente volta a far separare Demir e Zuleyha. Nonostante le sue parole, Fekeli è ancora convinta che la responsabile sia Umit.

Demir scopre il segreto di Umit

Ma ecco che per Demir arriva il momento della verità. Come raccontano le anticipazioni di Terra Amara, Sermin lo raggiungerà nel suo studio per informarlo di un segreto compromettente: Sevda e Umit sono madre e figlia. La situazione è tesissima, anche perché le due devono trovare presto una soluzione per fuggire.

Sevda e Umit concorderanno sul fatto che dovranno fuggire al più presto da Çukurova ora che non hanno la protezione di Fekeli.

E così, Sevda tornerà alla villa in cerca di soldi per poter scappare con sua figlia.

Sevda ripudiata da Demir, spoiler Terra Amara

Purtroppo, Sevda non farà in tempo a fuggire con Umit con la figlia, visto che Demir riuscirà a raggiungerla prima che parta, gridandole tutto il suo odio e il suo dolore: ''Ti ho amato come fossi una madre, per me sei morta'', le griderà in pieno volto.

La drammatica scena verrà vista da Züleyha, che verrà messa al corrente di quanto successo da Sermin e Betül, testimoni della rabbia di Demir. Demir e Zuleyha saranno molto delusi da questa inaspettata scoperta, così come i dipendenti della magione, che avevano riposto in Umit la loro fiducia. Sevda proverà a giustificarsi, ma verrà cacciata senza troppi giri di parole.

Zuleyha confessa a Demir che Umit è incinta

Ma il tempo delle confessioni non è finito qui. Come rivelano le anticipazioni di Terra Amara, Zuleyha con le lacrime agli occhi, dirà a Demir di sapere che Umit aspetta un bambino. La sua reazione sarà decisamente inaspettata.

Dopo aver ascoltato il racconto di Zuleyha, Demir la sorprenderà assicurandole che farà di tutto perché quel bambino non venga mai alla luce.