Manca ormai meno di un mese al ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio della prima rete.

A partire dal 12 settembre, le vicende del grande magazzino torneranno ad allietare il pubblico a casa. Dopo un finale di stagione, ricco di colpi di scena, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nel corso delle nuove puntate della soap.

Stando alle prime anticipazioni trapelate riguardo ciò che accadrà nel corso dei nuovi episodi, Vittorio sarebbe ormai lontano dal ricordo di Marta. Per il direttore del grande magazzino dovrebbero esserci importanti novità in vista, e magari anche una svolta dal punto di vista sentimentale.

Il Paradiso torna in onda dal 12 settembre

A partire dal 12 settembre tornerà sul piccolo Il Paradiso delle Signore, la soap in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. Dopo una lunga pausa estiva, le vicende del grande magazzino torneranno a tenere compagnia ai telespettatori. Il Paradiso tornerà in onda nella solita fascia oraria, ovvero alle 15:55, subito dopo la conclusione di Domani è un altro giorno, il show condotto da Serena Bortone. A quanto pare non ci sarà più spazio per la soap Sei Sorelle, prodotto di importazione ispanica, mandato in onda dalla Rai nello stesso slot della soap Mady in Italy. Nonostante le alte aspettative riposte dalla rete ammiraglia, le vicende delle sorelle Silva non hanno accattivato l'attenzione del pubblico.

Gli ascolti tiepidi lasciano presagire che la soap spagnola possa essere sospesa per poi essere mandata nuovamente in onda nella prossima stagione.

Il Paradiso, settima stagione: Conti dimentica la prima moglie

Appurato il ritorno de Il Paradiso delle Signore, si può iniziare a parlare di ciò che accadrà nelle prossime puntate.

Vittorio Conti resterà il protagonista assoluto delle vicende, nonostante dovrà dividere il timone dell'azienda con Adelaide. La zia di Marta, difatti, si è impossessata delle quote di Umberto, in modo da vendicarsi del suo ex compagno. A proposito di Marta, il dottor Conti sembrerebbe aver lasciato alle spalle i vecchi ricordi legati al matrimonio con la giovane Guarnieri.

Dunque Vittorio sarebbe pronto a voltare pagina, ed in questa stagione potrebbe esserci per lui anche una nuova ed intrigante storia d'amore.

Il Paradiso, nuove puntate: Vittorio potrebbe avere una storia con Matilde Frigerio

Riguardo alla donna che potrebbe far tornare a battere il cuore del direttore de Il Paradiso, si rumoreggia che possa trattarsi di Matilde Frigerio. Si tratta della new entry della settima stagione. La donna, sposata con Tancredi, fratello di Marco, giungerà a Milano per prendersi una pausa dal suo rapporto tormentato con il consorte. A quanto pare la new entry andrà ad affiancare Adelaide nella gestione dell'azienda, ed avrà dunque modo di interfacciarsi con il direttore del grande magazzino. Si vocifera che fra i due possa esserci un "rapporto inaspettato", che, forse, potrebbe andare oltre la sfera professionale.