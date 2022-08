Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 19 al 23 settembre 2022 su Rai 1, promettono grandi colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Stefania che, dopo aver fatto i conti con la condanna inflitta contro sua mamma, deciderà di non arrendersi e di far emergere lo spirito combattivo del suo carattere, pronta a impegnarsi con tutte le sue forze per fare in modo che Gloria torni al più presto in libertà.

Stefania combatte per sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 19 al 23 settembre nel daytime pomeridiano di Rai 1, rivelano che Stefania deciderà di impegnarsi in prima persona per far sì che la vicenda di sua madre non passi inosservata e ottenga l'attenzione che merita.

Gloria è finita in carcere dopo che, nel suo passato da ostetrica, si era ritrovata nella difficile posizione di dover scegliere tra una donna che stava morendo per mettere al mondo il suo bambino e il neonato stesso. Alla fine Gloria aveva scelto di salvare la donna e, per tale motivo, venne accusata di aver praticato un aborto (cosa che all'epoca non era legale).

Dopo essersi auto-costituita, la mamma di Stefania si ritroverà dietro le sbarre, costretta a scontare la sua aspra pena, dato che nell'Italia degli anni '60, l'aborto veniva duramente punito.

Stefania presenta il libro per Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 al 23 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 23 settembre, rivelano che Stefania deciderà di non mollare la presa e di provare a far conoscere a tutti la storia di sua madre.

La venere del grande magazzino, per tale motivo, deciderà di scrivere un libro all'interno del quale racconterà la storia di sua mamma: per l'occasione, potrà contare anche su un ospite d'eccezione che parteciperà alla presentazione ufficiale del suo lavoro. Trattasi della giornalista Brunella Gasperini, tra i volti più noti nell'Italia degli anni '60, per la rubrica di "posta del cuore", dove affrontava diverse tematiche, tra cui anche il divorzio e l'aborto.

Brunella Gasperini aiuta Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Ebbene, dopo aver ricevuto l'invito da parte di Stefania, Brunella deciderà di partecipare con piacere alla presentazione del suo libro.

Il personaggio che verrà interpretato dall'attrice Morgana Giovannetti, sarà protagonista delle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana 19-23 settembre, la seconda di messa in onda della soap opera dopo il ritorno in prima visione assoluta post pausa estiva.

Riuscirà, in questo modo Stefania a far sì che la vicenda di sua mamma scuoti le coscienze? Gloria tornerà ad essere una donna libera al più presto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 1.

La soap Sei Sorelle lascia il posto al ritorno de Il Paradiso 7

I telespettatori de Il Paradiso delle signore, questa estate, hanno dovuto fare a meno anche delle consuete repliche estive nel daytime pomeridiano di Rai 1.

I vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare su una nuova soap, Sei Sorelle, importata dalla Spagna. Tuttavia il riscontro del pubblico non è stato proprio dei migliori e dopo un buon esordio, la soap iberica ha perso progressivamente spettatori.

Attualmente, infatti, la media di Sei Sorelle si è stabilizzata sugli 800/900 mila spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 10 e il 12%. Numeri ben al di sotto delle aspettative, i quali porteranno alla cancellazione della soap nel daytime feriale di Rai 1 da metà settembre, per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle signore.