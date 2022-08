Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita sentimentale.

Dopo un periodo decisamente buio, in cui ha dovuto fare i conti con l'addio di sua moglie Marta Guarnieri, ecco che per Vittorio arriverà il momento di gettarsi a capofitto in una nuova relazione.

E, tra coloro che potrebbero fargli perdere la testa nel corso delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, spicca il nome della new entry Matilde Frigerio in Sant'Erasmo.

Vittorio Conti al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda dal 12 settembre in poi su Rai 1, torneranno ad avere Vittorio Conti come protagonista indiscusso della soap.

Per lui inizierà un periodo decisamente complicato, dato che si ritroverà a dover affrontare l'arrivo della contessa Adelaide come nuova socia del grande magazzino.

Una presenza che potrebbe essere un vero e proprio "terremoto", dato che la contessa ha intenzione di punire Umberto Guarnieri e la sua nuova fidanzata Flora Ravasi e, per ottenere ciò che vuole, vuole a tutti i costi che la stilista venga licenziata dal grande magazzino.

Matilde potrebbe far breccia nel cuore di Vittorio ne Il Paradiso 7

Ecco perché Vittorio si ritroverà costretto a doversi confrontare con la contessa Adelaide e dovrà cercare di tenerla a bada ma, nel corso delle nuove puntate della settima stagione, ci sarà spazio anche per l'arrivo di una new entry che potrebbe fargli perdere la testa.

Trattasi dell'affascinante Matilde, moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo, la quale arriverà a Milano per far visita a suo cognato Marco e, da quel momento, verrà "assunta" dalla contessa, la quale deciderà di sfruttare la sua preparazione e la sua bravura in ambito imprenditoriale e di metterla al servizio del grande magazzino.

Di conseguenza, Matilde si ritroverà a dover lavorare e confrontarsi non solo con Adelaide ma anche con lo stesso Vittorio Conti, che diventerà suo socio.

Vittorio e Matilde potrebbero fidanzarsi ne Il Paradiso delle signore 7

Una vicinanza che non passerà inosservata e che potrebbe portare al trionfo dell'amore tra Vittorio e Matilde nel corso de Il Paradiso delle signore 7.

Alessandro Tersigni, in una delle sue recenti interviste, ha svelato che l'amore sarà nell'aria per il suo Vittorio e arriverà proprio grazie a una new entry che si affaccerà nel celebre grande magazzino milanese.

Gli indizi dell'attore, quindi, sembrerebbero ricondurre a Matilde ma, a questo punto, bisognerà capire se la love story tra i due andrà in porto per davvero oppure se la donna deciderà di non gettare all'aria il suo matrimonio con Tancredi.