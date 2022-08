La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore era terminata con un'importante novità per Maria. La sarta del negozio di moda, infatti, aveva avuto un'offerta di lavoro come apprendista stilista a Roma, grazie a Conti. Nelle nuove puntate della fiction di Rai 1, Puglisi tornerà dalla capitale e si recherà al negozio di moda milanese, dove incontrerà Vittorio e Roberto. A quel punto, il direttore del negozio chiederà alla sua collaboratrice di raccontarle qualcosa sul periodo trascorso lontano dal capoluogo lombardo e anche Maria sarà curiosa di sapere cosa è accaduto in sua assenza.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Maria lascia Roma e torna a Milano

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle signore, Vittorio Conti aveva stupito Maria. A tal proposito, nell'ultimo episodio andato in onda venerdì 29 aprile sul piccolo schermo, il direttore del negozio aveva informato Puglisi di averle trovato un lavoro, come apprendista stilista. L'imprenditore, infatti, aveva scelto di consentire alla sarta del negozio, di provare a crescere professionalmente, facendo esperienza in un'altra azienda. Nell'estate del 1963, pertanto, Maria ha lasciato Milano, per trasferirsi a Roma, per apprendere i segreti del mestiere. Nei giorni scorsi è stato diffuso un filmato promozionale della settima edizione della fiction di Rai 1, con una delle scene che andrà in onda sul piccolo schermo, a partire dal mese di settembre.

Nel video è possibile vedere Maria a Milano, fuori dal negozio di Milano, rientrata da poco da Roma.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Maria incontra Roberto e Vittorio

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Maria avrà un nuovo look. A tal proposito, Puglisi non avrà più una lunga chioma riccia, ma avrà un taglio di capelli più corto, fino alle spalle e le tipiche onde degli anni '60.

Inoltre, la sarta del negozio sarà più curata nell'abbigliamento e sarà elegante. Arrivata a Milano, Maria andrà al negozio e, fuori dall'ingresso, incontrerà Vittorio Conti e Roberto Landi. Quando i tre colleghi si rivedranno, inizieranno a conversare.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Vittorio è curioso di sapere cosa ha fatto Maria a Roma

Vittorio sarà curioso di sapere come è andata la permanenza di Maria a Roma. In particolar modo, il direttore de Il Paradiso delle signore chiederà a Puglisi: ''Chissà quante novità ci ha portato dalla capitale''. A quel punto, la sarta replicherà a Conti e Roberto Landi: ''E chissà quante dovete raccontarmene voi''. Purtroppo, al momento, non sono emersi ulteriori dettagli su quanto è accaduto durante l'estate del 1963 e, pertanto, bisognerà attendere la messa in onda televisiva delle nuove puntate della fiction di Rai 1.