Un altro domani prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate, rivelano che la storia d'amore clandestina tra Carmen e Kiros subirà una battuta d'arresto.

I due, dopo aver capito di essere fatti per stare insieme, cercheranno in tutti i modi di vivere serenamente la loro storia d'amore. Peccato, però, che una scelta di Carmen finirà per deludere Kiros e la loro storia d'amore rischierà di saltare.

Carmen tradisce Kiros: anticipazioni spagnole Un altro domani

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni spagnole di Un altro domani rivelano che Carmen e il suo amante Kiros progetteranno insieme di scappare via e quindi di fuggire per cominciare questa loro vita insieme, lontani da tutto e tutti.

Eppure, nel momento in cui tutto sembrava ormai deciso, ci sarà il colpo di scena del tutto spiazzante.

Victor, infatti, chiederà a Carmen di diventare ufficialmente sua moglie e si presenterà da lei con un anello, con il quale intende suggellare il loro amore.

La reazione della donna sarà a dir poco inaspettata: Carmen sentirà fortissima la pressione dei familiari e, di fronte a tale proposta di matrimonio, deciderà di non rifiutarla.

Carmen accetta di sposare Victor: anticipazioni Un altro domani trame spagnole

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate di Un altro domani, Carmen finirà per accettare la proposta di nozze di Victor e, i due, si diranno così pronti al tanto atteso matrimonio.

In questo modo, quindi, Carmen finirà per tradire clamorosamente la fiducia di Kiros, dato che gli aveva promesso di scappare via insieme e di iniziare un nuovo percorso lontani da tutti.

La notizia dell'imminente matrimonio di Carmen si diffonderà velocemente e, ben presto, anche lo stesso Kiros verrà informato di quello che succederà.

Un durissimo colpo per l'uomo che, sentendosi tradito dalla sua amata, non potrà fare a meno di sentirsi ferito e deluso e finirà per sfogarsi con Mobale, il quale cercherà in tutti i modi di tirargli su il morale e di provare a convincerlo affinché volti pagina definitivamente.

Carmen e Kiros distrutti, ma lontani: anticipazioni Un altro domani

Tuttavia, Kiros non sarà l'unico che soffrirà e si sentirà male per questa scelta. Le anticipazioni spagnole della soap opera Un altro domani, rivelano che anche Carmen si ritroverà disperata dopo questa proposta di matrimonio che si è ritrovata costretta ad accettare.

La donna si sentirà profondamente in trappola, ben consapevole del fatto che Victor non è l'uomo col quale vuole passare il resto della sua vita. Eppure, a questo punto, il suo destino sembrerebbe essere scritto.

Carmen riuscirà a trovare un modo per liberarsi da questo triste destino oppure sarà costretta a portare avanti la promessa che ha fatto a Victor?

Intanto, anche in pieno agosto, l'appuntamento con Un altro domani conferma il proprio appeal sul pubblico di Canale 5.

Con una media di circa un milione e mezzo di spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 17 e il 19%, la soap iberica riesce ad avere la meglio "a mani basse" contro la soap Sei Sorelle, trasmessa nella stessa fascia oraria su Rai 1, ma con risultati d'ascolto decisamente più bassi.