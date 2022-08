La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire quello che succederà alla famiglia Colombo. In una recente intervista, Massimo Poggio, che presta il volto al papà di Stefania, ha rivelato che, nelle nuove puntate della fiction di Rai 1, Ezio e Veronica torneranno a parlare di matrimonio, progettando quindi le loro nozze, ma ha anticipato che accadranno delle cose che potrebbero mandare a monte i loro piani.

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni: Ezio e Veronica parlano di matrimonio

L'ultima puntata de Il Paradiso delle signore, andata in onda sul piccolo schermo a fine aprile, ha lasciato i telespettatori di Rai 1 con l'amaro in bocca. Infatti, Gloria è andata a costituirsi, rivelando la sua identità. Nel momento in cui la capocommessa ha fornito le sue generalità alle forze dell'ordine, di fronte alla legge, Moreau è tornata ad essere la signora Colombo. Nei nuovi episodi della fiction ci sarà un colpo di scena inatteso, come rivelato da Massimo Poggio. A tal proposito, in una recente intervista, l'attore, che interpreta il ruolo di Ezio, ha rivelato che il suo personaggio e Veronica torneranno a parlare di matrimonio.

Il Paradiso delle signore 7, nuovi episodi: Ezio e Veronica parlano di nozze

Nel dettaglio, Massimo Poggio ha rivelato alcune anticipazioni su quanto accadrà nelle prime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore. In particolar modo, l'interprete del signor Colombo ha dichiarato: ''L'inizio della serie sarà un inizio tranquillo.

Ezio ha trovato un po' di armonia, è passata l'estate. Abbiamo lasciato Gloria in una macchina dei carabinieri''. Poggio, inoltre, ha aggiunto che il suo personaggio ha sofferto, ma ha ritrovato l'equilibrio, rivelando: ''Si ricomincia a parlare di matrimonio con Veronica''.

Il Paradiso delle signore 7, prossime puntate: le nozze di Ezio e Veronica potrebbero saltare

Il matrimonio tanto desiderato da Veronica, però, potrebbe saltare. A tal proposito, Massimo Poggio ha rivelato che, nonostante Ezio non abbia perso la voglia di sposare Zanatta, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore ci saranno imprevisti che mineranno le nozze fra i due fidanzati. Durante la recente intervista, l'attore ha dichiarato: ''Ci sono delle cose che si riattivano, che si rimettono in moto, ovviamente, poi, succedono delle cose che non posso dire''. Le parole dell'interprete di Ezio Colombo, pertanto, non lasciano presagire i fiori d'arancio per la mamma di Gemma e il papà di Stefania, anzi, qualcosa potrebbe ostacolare il matrimonio.

Al momento, non è chiaro se a mettere i bastoni fra le ruote a Ezio e Veronica sarà Gloria, essendo ancora legalmente sposata con il direttore commerciale o se accadrà qualche altra cosa che manderà a monte i progetti dei due innamorati.