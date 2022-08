Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Gülten avrà un nuovo corteggiatore. Il suo nome è Çetin e farà di tutto pur di conquistare il cuore della ragazza, ma purtroppo sarà un'impresa impossibile, visto che la giovane sarà ancora traumatizzata dagli abusi subiti da Erçument. Lui la inviterà anche a uscire insieme, ma la ragazza rifiuterà la sua corte.

Sermin scagiona Demir e lo fa uscire dalla prigione

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin avrà un grave incidente stradale, mentre sarà intenta a fuggire con i soldi che le ha dato Hünkar per scagionare Demir nel processo che lo vede come l'assassino di Çengaver.

Fortunatamente riuscirà a salvarsi e, dopo diverse pressioni di Hünkar, la donna confesserà che non è stato il cugino a ucciderlo. Demir potrà lasciare la prigione e appena rientrato a casa inizierà a preoccuparsi delle problematiche famigliari.

Intanto Züleyha continuerà a vedere di nascosto Yilmaz. Questi incontri porteranno il giovane a proporre alla ragazza di fuggire insieme con il piccolo Adnan. Züleyha accetterà e nel loro piano di fuga avranno una complice: Gülten.

Il piano di fuga di Yilmaz e Züleyha

Yilmaz parlerà dei suoi progetti con Züleyha anche a Fekeli, che in un primo momento proverà a fargli cambiare idea, ma senza riuscirci. A ogni modo gli darà un avvertimento: se te ne andrai con Züleyha, avrai nella coscienza l'infelicità di Müjgan.

Questo, però, non sarà un problema per Yilmaz: l'amore per Züleyha vale più di tutto il resto.

Sermin, intanto, scoprirà che Sabahattin è diventato il nuovo direttore dell'ospedale. Per convenienza, come suo solito, proverà a riavvicinarsi a lui, ma il dottore non vorrà più riaverla nella sua vita.

L'amore di Çetin per Gülten

Çetin, invece, sarà sempre più innamorato di Gülten. In un'occasione le ha rivelato il suo amore, ma la ragazza gli ha spiegato di non ricambiare il sentimento. Il ragazzo non si darà pace e proverà nuovamente a corteggiarla quando un giorno la vedrà in città, intenta a comprare delle scarpe per il piccolo Adnan.

Sarà molto cortese, si avvicinerà a lei e le chiederà se quella sera vorrebbe andare al cinema insieme a lui, perché gli hanno detto che è una grande fan del protagonista del film presente nella sala. La ragazza, però, non ce la farà ad accettare un appuntamento galante con un uomo. Nella sua mente è ancora vivo il ricordo degli abusi subiti da parte di Erçument, il nipote di Hünkar morto per mano di Yilmaz (l'ha ucciso con un colpo di sasso alla testa proprio mentre era intento ad abusare della povera ragazza).

Così Gülten rifiuterà l'invito, almeno per ora per lei è meglio che stia lontana dagli uomini.