Yesim sarà sconvolta da una notizia che riceverà nelle prossime puntate di Tradimento: "Dilek è incinta di Tarik", le dirà una dipendente dell'albergo di suo marito.

Le anticipazioni rivelano che Yesim pregherà Tarik di tornare con lei, ma lui la caccerà in malo modo. Poco dopo la donna scoprirà una verità che la lascerà senza parole: "Tarik avrà un altro figlio". A dirle tutto sarà l'amica di Dilek che le spiegherà il piano dell'assistente di Tarik. La donna dirà che a Dilek non interessa Tarik, ma vuole i suoi soldi e per il momento nessuno sa della sua gravidanza.

Tarik vivrà con Oyku in albergo da Behram

Le anticipazioni di Tradimento annunciano ancora molte sorprese per i protagonisti nelle puntate future. Tarik scoprirà il piano di Yesim che gli darà delle medicine per farlo fuori. In un primo momento, l'uomo crederà alle giustificazione di Yesim, anche perché non avrà le prove certe per accusarla. Quando però Tarik avrà la conferma da Zeynep delle reali intenzioni di Yesim, andrà su tutte le furie e chiuderà ogni rapporto con lei.

L'uomo prenderà con sé Oyku che vivrà in albergo con suo padre. Tarik proseguirà la sua vita in una lussuosa camera dell'albergo di Behram. Un giorno, Yesim andrà da suo marito, implorandolo di vedere Oyku, ma lui la prenderà e la porterà nella sua stanza in malo modo.

L'uomo accuserà ancora una volta Yesim: "Hai cercato di eliminarmi", ma lei non ammetterà il reato. La donna spiegherà a Tarik che ha sciolto una compressa nel suo bicchiere, ma non per eliminarlo. "Non stavamo insieme da tanto tempo e volevo dormire con te", dirà in lacrime, "Un mio amico mi ha consigliato di darti quella medicina senza dirgli degli effetti collaterali".

L'ennesimo rifiuto di Tarik e la brutta notizia per Yesim

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim implorerà Tarik di tornare con lei, ma lui non cederà. Durante la discussione Dilek, l'assistente di Tarik, entrerà nella camera per portargli dei documenti. Yenersoy manderà via Yesim e raccomanderà al personale dell'albergo di non far entrare mai più quella donna.

La madre di Oyku andrà via sconfitta, sotto lo sguardo compiaciuto di Dilek.

Quando sarà nel corridoio, Yesim incontrerà una delle dipendenti dell'albergo che si avvicinerà a lei: "Devo dirle una cosa importante". La donna mostrerà a Yesim un test di gravidanza positivo e le rivelerà: "Tarik avrà un altro figlio". Yesim metterà subito le mani addosso alla donna: "Sei incinta di mio marito?", chiederà con aria minacciosa. La dipendente dell'hotel, però, preciserà che non è lei la madre del bambino: "Dilek è incinta di Tarik". Yesim vorrà saperne di più e apprenderà che tra Tarik e la sua assistente non c'è una vera relazione, ma lei ha voluto stare con lui per avere un figlio. "Nessuno sa che è incinta tranne me che non una sua amica, Tarik non lo sa", dirà la donna , "Dilek non vuole Tarik, vuole i suoi soldi".

Yesim avrà un'altra nemica da quel momento in poi.

Yesim sotto ricatto ha confessato il suo reato a Tarik

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim sta passando un periodo davvero difficile. Oylum e Tolga, infatti, l'hanno ricattata mostrandole il video di lei e Burcu in metropolitana.

La donna ha iniziato a temere di finire in prigione e quando si è trattato di andare a testimoniare contro Umit in tribunale, Yesim ha voltato le spalle a Tarik deponendo a favore di Guzide. Yenersoy ha chiesto spiegazioni alla sua compagna che è stata costretta a rivelargli che ha spinto lei Burcu sulle rotaie.