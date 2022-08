Le storie che ruotano attorno al Paradiso delle Signore sono sempre cariche di tensione e dramma, tristezza e comicità, amori e tradimenti, rivincita e vendetta. Questi sono proprio gli ingredienti che rendono la daily soap di Rai 1 avvincente e coinvolgente. Vanessa Gravina ha rivelato qualche retroscena sulla nuova stagione, l'interprete della contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Vanessa Gravina parla della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Durante la recente intervista a un noto settimanale, Vanessa Gravina ha raccontato che non vede l’ora di leggere i nuovi copioni per scoprire che cosa accadrà ai personaggi de Il Paradiso delle Signore, soprattutto alla sua amata contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Ha rivelato che la parola d’ordine per il suo personaggio sarà: vendetta. Nella scorsa stagione, proprio nelle ultime puntate, la zia di Marta e Riccardo Guarnieri è stata pugnalata alle spalle dal suo amato Umberto e non si fermerà finché non avrà pareggiato i conti con lui e la sua nuova compagna Flora Gentile Ravasi, stilista del Grande Magazzino di Vittorio Conti.

L'attrice di Adelaide de Il Paradiso delle Signore: 'Protagonista indiscussa della nuova stagione'

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà la stella indiscussa della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Sarà proprio lei, secondo le affermazioni dell’attrice Vanessa Gravina, a muovere i fili della trama e decidere la sorte dei personaggi che oseranno mettersi contro di lei.

L’attrice Gravina, durante una recente intervista, ha voluto regalare ai fedeli telespettatori della daily soap anni ’60 alcune anticipazioni della nuova stagione, che partirà il 12 settembre su Rai 1. Ha rivelato che il suo personaggio sarà molto presente al Paradiso delle Signore, visto che nelle ultime puntate della scorsa stagione della daily soap si è appropriata metà delle quote di proprietà, togliendole con l’inganno al suo ex Guarnieri.

E così, la contessa approfitterà del suo nuovo ruolo per provocare e stuzzicare, in maniera molto ironica, la stilista Flora Ravasi, la donna per cui Umberto ha lasciato Adelaide.

Adelaide e Vittorio si alleano contro Umberto nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver raccontato la vendetta di Adelaide, Vanessa Gravina ha aggiunto che Vittorio Conti inizialmente non sarà molto felice di dirigere Il Paradiso Delle Signore con la contessa di Sant’Erasmo, per via dello spirito di vendetta della sua nuova socia alla pari.

Puntata dopo puntata, i due soci si ritroveranno a unire le proprie forze per combattere contro un nemico in comune: Umberto Guarnieri. Ovviamente, il padre di Marta e Riccardo non la prenderà molto bene e, per proteggere la sua compagna Flora, si scaglierà contro la sua ex Adelaide, minacciandole di toglierle tutto, anche di stroncare la carriera di Marco di Sant’Erasmo, se lei non farà tutto ciò che lui vuole. Come succede a ogni serie televisiva, il villan commetterà un passo falso, permettendo al suo rivale di metterlo fuori gioco. Ecco, il banchiere Guarnieri commetterà un grosso sbaglio e la contessa di Sant’Erasmo, con l’aiuto di Vittorio e di due persone a lei molto care, metterà in atto il suo piano vendicativo contro il suo ex.

Chi sono le altre due persone molto care alla contessa?

Vanessa Gravina svela nuovi dettagli su Marcello e Matilde

L’attrice di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore ha rivelato che la contessa non sarà sola nella sua vendetta contro Umberto Guarnieri. Ad affiancarla ci saranno Vittorio Conti e due persone molto vicino a lei: Marcello Barbieri e Matilde di Sant’Erasmo. Vanessa ha rivelato che nella nuova stagione della soap pomeridiana di Rai 1, il fratello di Angela sarà un uomo nuovo: ‘Ha studiato, si è emancipato, sta creando nuovi agganci’. La contessa di Sant’Erasmo deciderà così di aiutarlo a diventare un perfetto gentleman e uomo d’affari.

Parlando della new entry, l’attrice Gravina ha detto che Matilde Frigerio di Sant’Erasmo è la moglie di Tancredi, fratello di Marco.

Ha descritto Tancredi come un uomo all’antica, un tradizionalista e anche maschilista: ‘Lui vorrebbe che la moglie si occupasse della casa e della famiglia – ha rivelato Vanessa – ma Matilde non è d’accordo con suo marito, perché preferisce lavorare, fare carriera’. E così Adelaide offrirà a Matilde un posto di lavoro al Paradiso delle Signore, dove verrà notata da Vittorio Conti.

'Adelaide non starebbe meglio senza Umberto?' La risposta di Vanessa Gravina

Parlando di ciò che prova ancora Adelaide nei confronti del suo ex Umberto, Vanessa Gravina ha ammesso che il suo personaggio è ancora profondamente innamorata di lui, nonostante i suoi tradimenti. Ha messo in risalto tutto ciò che la contessa ha fatto per l’uomo che ama: 'Ha accudito i suoi figli, gli è stato accanto soprattutto nei periodi negativi, gli ha risollevato l’azienda, gli ha fatto conoscere gente di alto livello.' Nonostante tutto, come si è visto nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, il commendatore Guarnieri ha interrotto improvvisamente la sua storia con Adelaide per mettersi con una donna molto giovane.

Alla domanda ‘Non starebbe meglio senza Umberto?’, Vanessa Gravina ha risposto che in una delle nuove puntate Adelaide inizierà a capire che il suo amore per Umberto è malato e tossico, e così deciderà di vivere una storia amorosa con un nuovo personaggio. Qui l’attrice ha mantenuto il massimo riserbo su chi sarà l’attore che interpreterà la sua nuova fiamma.