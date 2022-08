Ida Platano torna al centro delle polemiche a distanza di un po' di giorni dal suo malessere. La dama di Uomini e donne trono over, nei giorni scorsi, aveva pubblicato delle stories in cui svelava di essere stata poco bene e di essersi ritrovata in ospedale.

Col passare dei giorni, fortunatamente, la situazione è migliorata ma in tanti hanno puntato il dito contro la dama del trono over, tanto da accusarla di aver finto su questo malessere, per tornare al centro dell'attenzione mediatica adesso che sono spenti i riflettori sul programma di Maria De Filippi.

Ida Platano, la verità della dama di Uomini e donne dopo il malessere

Nel dettaglio, qualche giorno fa Ida Platano aveva spiazzato i numerosi fan postando degli scatti da un letto di ospedale e svelando così di essere stata poco bene.

La dama di Uomini e donne si è sottoposta a tutta una serie di accertamenti ed ha poi spiegato che questo malessere era dovuto a delle forti emicranie che l'hanno costretta al ricovero.

Per fortuna, con il passare dei giorni, la situazione è andata incontro ad un netto miglioramento e la dama è riapparsa felice e spensierata sul suo profilo social.

E, proprio questa spensieratezza, ha scatenato i dubbi e le accuse di alcuni sostenitori, i quali hanno sospettato che Ida potesse aver finto sul suo malessere per cercare visibilità.

Le accuse mosse contro Ida Platano: la dama si difende

Insomma, la dama di Uomini e donne trono over è stata tacciata di aver messo in scena questo malessere per far sì che fosse al centro dell'attenzione anche adesso che sono spenti i riflettori sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in pausa per il consueto stop estivo.

Accuse che hanno scatenato la furia di Ida, la quale sui social ha scelto di replicare in prima persona a queste accuse e lo ha fatto rigettando al mittente i vari sospetti.

Ida ha innanzitutto ringraziato le tantissime persone che si sono preoccupate per lei e che si sono informate nei giorni successivi sul suo stato di salute.

La dama del trono over ha poi aggiunto che dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti nel corso delle prossime settimane e quindi che continuerà ad essere sotto controllo.

'Non devo giustificarmi con nessuno', sbotta la dama di Uomini e donne

"Questo pensiero è assurdo. Questo non è assolutamente vero. Il mio malessere è reale e non sono tenuta a giustificarmi con nessuno", ha sbottato Ida Platano che ha così fatto chiarezza su come stanno le cose.

Insomma, un messaggio forte e chiaro quello della dama di Uomini e donne che, dal prossimo settembre, sarà pronta a tornare di nuovo in studio, alla ricerca del suo "principe azzurro" dopo l'addio finale con il suo ex storico, Riccardo Guarnieri.