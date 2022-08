Drammatici momenti si vivranno a Terra Amara, la popolare soap opera turca che sta facendo sognare gli italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler della 1^ stagione, in onda attualmente in Italia, rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) rischierà di morire quando resterà coinvolto in una frana nel tentativo disperato di salvare Adnan da morte certa.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha vuole raccontare la verità a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Demir rimarrà vittima di un brutto incidente.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altınbilek) deciderà di scrivere una missiva a Yilmaz, in cui gli confesserà tutta la verità riguardante le sue nozze e la paternità di Adnan. Per fare ciò, Altun chiederà a Sabahattin di dare il fogliettino ad Akkaya, decisa a ribellarsi alle regole imposte dei Yaman. Il dottore Arcan, a questo punto, accetterà di aiutare la dolce fanciulla e il suo vero amato, se non accadesse l'imprevisto. La volontà di Zuleyha cambierà quando Demir rimarrà coinvolto in una disgrazia.

Demir coinvolto in una frana per salvare Adnan

Nelle puntate della 1^ stagione di Terra Amara, l'auto di Demir, con a bordo l'intera famiglia, subirà un guasto mentre si stava recando in una città lontana di Adana.

Per questo motivo, Yaman e Zuleyha saranno costretti a scendere per dare un'occhiata all'autovettura. Sarà in questo frangente che accadrà la tragedia quando alcuni massi di una montagna cadranno sopra Demir, rimasto indietro per salvare il piccolo Adnan da morte certa.

Neanche a dirlo, Altun chiamerà subito gli aiuti per poi recarsi alla fattoria dove informerà Hunkar della drammatica novità.

In ospedale, moglie e suocera apprenderanno che Demir necessita di un delicato intervento per salvarsi, sebbene al momento nessun chirurgo sia disponibile. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Mujgan deciderà di aiutare le due donne, quando chiederà a suo padre, un noto dottore, di far giungere a Cukurova un dottore pronto ad operare Demir.

Altun accusa rimorsi di coscienza verso Yaman

Fortunatamente l'intervento del figlio di Hunkar avrà esito positivo mentre Altun inizierà ad accusare dei rimorsi di coscienza nei suoi riguardi. Per questo motivo, Zuleyha ordinerà a Sabahattin di non consegnare più la missiva a Yilmaz dopo che Yaman ha messo in pericolo la propria vita pur di salvare suo figlio. La donna, a questo punto, si farà consegnare il fogliettino indietro per poi darlo alle fiamme per non lasciare prove. Una scelta che porterà Akkaya a non conoscere a pieno tutta la verità.