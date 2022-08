Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 nella settimana da lunedì 1 a venerdì 5 agosto, ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare, Salvador spezzerà il cuore di Elisa in quanto si farà sorprendere mentre sta baciando Chelito. Intanto, Salvador inviterà Diana ad uscire, in quanto vorrà festeggiare insieme a lei il successo del piano organizzato per fermare le attenzioni di Elisa.

Invece, Carlitos chiederà scusa a Sofia e vorrà rimettersi insieme a lei. Elisa sarà molto in ansia di fare il suo debutto in società e chiederà l'aiuto di suo zio Ricardo.

Salvador spezzerà il cuore di Elisa

Nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, ci sarà la cena a casa dei Loygorri e in questa circostanza Rodolfo approfitterà dell’ingenuità di Blanca per ingelosire Victoria.

Nel mentre Carolina spererà di risvegliare i desideri del marito per rimanere incinta e risolvere così una volta per tutte, la questione della finta gravidanza. Allo stesso tempo, Salvador spezzerà il cuore di Elisa, in quanto si farà sorprendere mentre starà baciando Chelito.

Intanto, Donna Dolores proverà a far riappacificare i suoi figli ma non ci riuscirà. Nel frattempo, Francisca farà di tutto per conciliare il lavoro all’Ambigù con il sogno di diventare una cantante lirica.

Celia invece riceverà una visita del tutto inaspettata e tutto ciò la farà ripensare sulle sue priorità future.

Carlitos chiederà scusa a Sofia

Poco dopo Salvador inviterà Diana a uscire, in quanto vorrà festeggiare insieme a lei il successo del piano organizzato per fermare le attenzioni di Elisa.

Carolina e German si ritroveranno nuovamente a discutere animatamente a causa di Adela.

Nel mentre, Carlitos chiederà scusa a Sofia e insisterà per tornare di nuovo insieme a lei. Infatti, l'uomo vorrebbe avere una seconda possibilità con la donna, per dimostrare di essere cambiato.

Nel frattempo Bianca deciderà di chiedere aiuto a Victoria per far riconciliare il suo fidanzato e suo fratello Cristobal. Allo stesso tempo, gli operai della fabbrica dovranno raddoppiare i loro sforzi e lavorare il doppio per portare a termine una consegna entro i termini stabiliti.

Poi però, le rivelazioni di Petra e Miguel rischieranno di mettere a serio rischio tutto il lavoro dei dipendenti della fabbrica.

Infine, Elisa sarà sempre più ossessionata dal suo debutto in società e per questo deciderà di farsi aiutare dallo zio Ricardo. Francisca sarà indecisa se accettare l’invito di Gabriel alla festa di anniversario dell’Ambigù oppure quello di don Luis che vorrà portarla ad uno spettacolo che si terrà al Teatro dell’Opera.