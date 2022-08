Continua su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera "Sei sorelle", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 16.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 agosto, Salvador riuscirà ad allontanare le attenzioni che Elisa aveva riposto nei suoi confronti. Inoltre Blanca si rivolgerà a Victoria per far riappacificare il suo fidanzato e Cristobal, mentre Francisca dovrà decidere se seguire un'opera lirica oppure partecipare all'anniversario all'Ambigù.

Celia incontra una persona inaspettata e riconsidera i piani sul futuro

Nella puntata di "Sei sorelle" in onda lunedì 1 agosto, si svolgerà una cena in casa dei Loygorri e Rodolfo sfrutterà Blanca solo per fare ingelosire Victoria. Intanto Carolina proverà in tutti i modi di rendersi sensuale agli occhi del marito, allo scopo di restare incinta e cancellare la questione della finta gravidanza. Inoltre Elisa rimarrà delusa quando vedrà Salvador intento a dare un bacio appassionato a Chelito.

Nell'episodio di martedì 2 agosto, ogni tentativo di Dona Dolores di far riappacificare i suoi due figli si rivelerà inutile. Nel frattempo Francisco porterà avanti il suo proposito di sfondare nel campo della musica lirica, ma proseguirà col suo impiego all'Ambigù.

In tutto questo Celia incontrerà una persona inattesa, che la porterà a rivedere tutti i suoi piani sul futuro.

Carlitos porge le sue scuse a Sofia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 3 agosto, Salvador sarà estremamente felice per aver posto fine alle attenzioni che Elisa aveva posto nei suoi riguardi e chiederà a Diana di uscire insieme a lui.

Intanto Carolina e German avranno un duro scontro, sempre a causa di Adela. Inoltre Carlitos porgerà le sue scuse a Sofia e spingerà la donna a riprovarci nuovamente. Successivamente però Elisa lo contatterà, chiedendogli un'altra possibilità.

Nella puntata di giovedì 4 agosto, Blanca chiederà il supporto di Victoria affinché il suo fidanzato e Cristobal possano fare pace.

Nel frattempo gli operai della fabbrica riceveranno l'affidamento di un nuovo lavoro che li porterà a dover lavorare con molta più costanza, ma la divulgazione di alcune notizie da parte di Miguel e Petra potrebbe portare a cambiare tutto. Tra le altre cose Adela si troverà in difficoltà nel gestire gli atti romantici di Mauro.

Adela attende l'esito del testamento dei suoceri

In base agli spoiler di venerdì 5 agosto, Francisca si troverà a dover scegliere cosa fare. Infatti da una parte Gabriel la inviterà ad andare insieme all'anniversario dell'Ambigù, dall'altra invece potrebbe seguire un'opera lirica insieme a Don Luis. Intanto Elisa fremerà all'idea di debuttare in società e si rivolgerà allo zio Ricardo senza dire nulla alle sorelle. Infine Blanca dovrà far fronte a una notizia drammatica, mentre Adela sarà in attesa di conoscere il contenuto del testamento dei suoceri.