Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Natalie Alison (Rosalie), Erich Altenkopf (Michael), Dieter Bach (Christoph), Merve Cakir (Shirin), Jeannine Gaspar (Vanessa) e Antje Hagen (Hildegard). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 4 al 10 settembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui sensi di colpa di Florian per il furto effettuato, sulla confessione di quest'ultimo a Michael, sull'avvicinamento fra Maja e Vogt, sugli intrighi di Erik per derubare Gerry, sull'arrivo dell'esito del test del DNA, sulle incomprensioni fra Rosalie e Michael.

Florian si sente in colpa

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Florian confiderà a Maja di avere sempre più difficoltà a nascondere a Michael il fatto di aver rubato dei farmaci. Comprendendo i sensi di colpa del giovane, Maja tenterà di fargli capire che se il medico dovesse scoprire la verità sarebbe costretto a togliergli i medicinali. Più tardi, Michael si presenterà a casa di Florian che gli confesserà il furto. Il medico sarà costretto a togliere i farmaci al giovane Vogt per poi restituirglieli per amore di Maja. Quest'ultima lo verrà a sapere e per la felicità si getterà fra le braccia del suo ex. In quell'occasione riesploderanno quei sentimenti che, da sempre, legano i due giovani.

Nel frattempo, Hildegard e Andrè tenteranno di far riappacificare Michael e Rosalie, invitando entrambi ad un appuntamento al lago. Le cose, però, non andranno come loro si sarebbero aspettati, tanto che il medico chiederà ad entrambi di non intromettersi fra lui e la Engel.

Gerry si iscrive al torneo di golf

Erik vorrebbe essere il manager di Gerry nel torneo di golf in modo da incassare metà del premio in denaro in caso di vittoria del giovane.

Per questo motivo, cercherà di convincere Richter ad iscriversi al torneo, facendogli credere che, con i soldi del premio, potrebbe comprare tanti regali a Shirin. Dopo essere riuscito a convincere Gerry, Erik sarà costretto a scontrarsi con Max, convinto che il fratello non sappia giocare a golf. Nonostante ciò, Vogt riuscirà a convincere il giovane ad iscriversi al primo test di accesso al torneo.

Robert e Cornelia decideranno di mantenere le distanze non riuscendoci del tutto. Poco prima di raggiungere Monaco per firmare le carte del divorzio da Eva, Robert getterà simbolicamente la sua fede nel lago per dimostrare a Cornelia di essere libero di stare con lei. Più tardi, Werner consegnerà ai due fidanzati il test di paternità. Maja scoprirà che Hannes ha perso tutto e, dopo aver saputo che non può permettersi una stanza d'albergo, si offrirà di ospitarlo.