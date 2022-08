Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Adrian Exposito (Faustino Medina), Edith Martinez Val (Enoa), Monica Miranda (Olga), Gloria Camila Ortega (Cloe), Mario Garcia (Ribero), Ivan Mendes (Kiros), Jon Lopez (Victor) e Amparo Pinero (Carmen). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gravidanza di Julia, sul trasferimento di Diana a casa della figlia, sulla fuga di Sergio, sul ricatto di Patricia a Carmen e sui sensi di colpa di Francisco.

Sergio fugge dal paese

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia riceverà la conferma di essere incinta nello stesso momento in cui sua madre si trasferirà improvvisamente a casa sua. Nel frattempo, Cloe deciderà di andare a Madrid per conoscere Dani ma quest'ultimo cercherà di dissuaderla con una scusa. Julia confiderà ad Elena di essere in dolce attesa e di avere molti dubbi riguardanti il suo futuro. L'amica le consiglierà di prendersi del tempo per riflettere, chiedendole di stare attenta a Diana. Non trovando il coraggio di confessare la verità a Sergio, Julia cercherà di nascondere la sua gravidanza a tutti, compresa la madre. Per questo motivo, in paese si diffonderà la notizia che è molto malata, spingendo i suoi concittadini a cercare di aiutarla in ogni modo.

A causa di un malinteso, Julia sarà sul punto di rivelare il segreto di Maria.

Diana scoprirà della gravidanza della figlia, cercando di obbligarla a rivelare tutto a Sergio. Più tardi, la giovane troverà il coraggio di dare la notizia al giovane che rimarrà esterrefatto a tal punto da avere una reazione del tutto inaspettata, per poi rendersi irreperibile.

La delusione per la reazione di Sergio farà peggiorare le condizioni di salute di Julia che deciderà di mettersi a riposo. Tirso deciderà di mettere da parte le sue incomprensioni con la giovane per starle accanto in questo difficile momento.

Victor chiede spiegazioni alla fidanzata

In Guinea, Carmen confesserà nella disperazione ad Enoa di essersi fidanzata con Victor ma di non amarlo.

Patricia tenterà di far calmare la giovane per poi perdere la pazienza, mettendola con le spalle al muro. Francisco si sentirà in colpa nei confronti della figlia, meditando di non cedere più le sue azioni a Patricia. Quest'ultima lo verrà a sapere e minaccerà Carmen, annunciandole di voler scoprire chi è l'uomo che ama per fargli del male. Victor si renderà conto che la fidanzata non è felice: per questo motivo le chiederà di confessargli se è intenzionata a tirarsi indietro.

Ines e Angel studieranno un piano per far sì che Patricia non sospetti della loro relazione. Kiros cercherà in tutti i modi di ottenere spiegazioni da Carmen, rischiando di farsi scoprire. Nel tentativo di proteggere il suo amato, Carmen tenterà di convincersi a non amarlo: il suo cuore, però, non ne vorrà sapere, suggerendole di lottare per lui. Sentendosi usato da Carmen, Kiros sfogherà la sua rabbia nel lavoro.