Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', giunta ormai al suo ventiseiesimo anno di trasmissione dato che la prima puntata andò in onda nel 1996. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 5 al 9 settembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle ore di angoscia vissute dalla famiglia Bruni in ospedale, sulla volontà di Niko di allontanare Micaela dalla vita di Jimmy, sulle indagini di Speranza al caseificio di famiglia, sul primo incontro fra Fabiana e Rossella e sulle difficoltà di Adele.

Niko vuole fare causa a Micaela

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che le famiglie di palazzo Palladini saranno ancora molto scosse a causa dell'evento straordinario che ha sconvolto improvvisamente le loro vite. La famiglia Bruni si ritroverà ad affrontare ore di attesa e di apprensione in ospedale. Niko si sentirà pronto a fare di tutto per evitare che Jimmy soffra nuovamente in futuro per la madre. Più tardi, il giovane affronterà Micaela mostrandosi molto risoluto nel volerla allontanare dalla vita del figlio. Convinto delle sue ragioni, Niko mediterà di intraprendere una battaglia legale nei confronti di Micaela, scatenando il panico fra le sorelle Cirillo. Alberto tenterà di fargli cambiare idea, facendogli capire quanto potrebbe essere rischioso mettersi contro la madre di suo figlio.

Nonostante i consigli di Palladini, Niko non cambierà idea.

Rossella conosce Fabiana

Castrese ed Espedito tenteranno di minimizzare i malesseri delle bufale, facendo finta che la loro intossicazione sia meno grave di quella che è nella realtà. Nonostante ciò, Speranza sarà sempre più decisa a voler scoprire la verità e chiederà a Guido di aiutarla a scoprire cosa c'è nel pozzo.

Fatto ciò, la giovane costringerà Dal Bue ad affrontare Espedito. Silvia consoliderà il proprio rapporto con Riccardo e Rossella, mentre Michele si sentirà sempre più ai margini della famiglia. Più tardi, il giornalista riceverà una sorpresa. Rossella sarà in procinto di incontrare la giovane amica di Milano del padre, Fabiana, con la quale non si troverà affatto a suo agio.

Giulia e Angela non riusciranno a contattare Adele per diverso tempo e si preoccuperanno, decidendo di andare a casa sua per controllare la situazione. Trovata l'amica, Giulia e Angela si adopereranno per aiutarla.

Nunzio continuerà imperterrito a cercare Chiara, attendendo con ansia di avere notizie dal detective privato. Marina riceverà una email inaspettata che potrebbe far vacillare la sua relazione con Roberto, ma un'offerta di quest'ultimo rinsalderà nuovamente il loro legame. Mastro Peppe verrà chiamato a palazzo Palladini per ristrutturare il seminterrato. Lì, Alberto gli racconterà tutti i suoi programmi per il futuro.