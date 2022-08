Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4 da lunedì 8 a domenica 14 agosto, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Robert e Ariane staranno cercando una via di fuga nella foresta, ma poi la ragazza si romperà la caviglia e l'uomo la prenderà tra le braccia e la metterà in salvo. Nel mentre, Constanze chiederà scusa a Maja per essere andata a letto con Florian.

Infine, Florian accetterà di sposare la sorella di Maja, ma l'uomo prima che quest'ultima parta per Monaco gli vorrà parlare per l'ultima volta.

In questa circostanza, Vogt augurerà alla ragazza un buon lavoro e gli dirà che con Constanze potrebbe diventare una storia seria.

Ariane si romperà la caviglia e Robert la metterà in salvo

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rete 4, Robert e Ariane cercheranno una via di fuga dalla foresta, ma un certo punto si accorgeranno di girare a vuoto. Poi Kalenberg si romperà la caviglia e capirà di non avere più forze. Saalfeld allora prenderà la ragazza tra le braccia e la metterà in salvo.

Intanto, Erik inizierà a stare in pensiero per Ariane, in quanto non ha ricevuto più messaggi da lei. Allo stesso tempo anche Lia sarà molto preoccupata per i due ragazzi.

Poco dopo invece, Constanze chiederà scusa a Maja per essere andata a letto con Florian.

Poi però quando la sorellastra della Von Thalheim accetterà le scuse, lei crederà di avere campo libero con Vogt.

Florian accetterà di sposare Constanze

Successivamente, Vogt anche se avrà qualche dubbio, si lascerà convincere dai piani di Constanze. Nel mentre, Maja spererà ancora di avere una chance con Florian, ma poi scoprirà che sua sorella starà mettendo in atto un piano per convincere la von Zweigen a donare i suoi soldi.

Intanto, Robert e Ariane riusciranno a salvarsi dalla foresta. Subito dopo, Lia sarà felicissima di rivedere Robert, ma presto i due litigheranno a causa di Ariane.

Poco dopo, Maja resterà di stucco dal fatto che Florian accetti la proposta della sua sorellastra. Per questo motivo, Von Thalheim capirà che Vogt abbia davvero voltato pagina e abbia scelto un'altra donna.

Nel frattempo, Constanze e Florian convinceranno la baronessa von Zweigen a donare una somma di denaro. Poi, Vogt metterà le cose in chiaro con la sorellastra di Maja, affermando di essere ancora innamorato di quest'ultima.

Constanze però non si arrenderà all'idea di perderà Florian e così elaborerà un altro piano e alla fine Vogt accetterà di sposarla. L'uomo però prima che Maja parta per Monaco gli vorrà parlare per l'ultima volta. In questa circostanza, Vogt dirà alla ragazza che con Constanze potrebbe diventare una cosa seria.