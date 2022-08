Nel primo appuntamento settimanale di Terra Amara in onda lunedì 8 agosto, il piccolo Adnan scomparirà nel nulla dopo essere stato dimenticato dalla nonnina Azize tra le sterpaglie. Qualcuno lo avrà portato via e si sospetterà quindi un rapimento. Cosa che getterà nella disperazione Zuleyha e tutta la famiglia Yaman.

La nonnina dimentica Adnan tra i campi, il bambino scompare nel nulla

Continuano i colpi di scena in Terra amara, la soap Tv turca che sta appassionando sempre più telespettatori di Canale 5. Anche la trama dell'episodio in onda lunedì 8 agosto 2022, sarà particolarmente avvincente, visto che il piccolo Adnan scomparirà nel nulla.

Proprio così, visto che ad un certo punto, del piccolo erede di Demir Yaman non ci sarà più traccia. Tutto accadrà nel momento in cui Zuleyha, la suocera Hunkar, la nonnina Azize e il piccolo Adnan, decideranno di fare merenda in giardino. Ebbene, quando Hunkar e la nuora si assenteranno un attimo, la nonnina deciderà di fare una passeggiata con il nipotino. Peccato che a causa della sua demenza senile, la donna lascerà la carrozzina con Adnan tra le sterpaglie.

Zuleyha nel panico: Adnan é stato rapito? Spoiler Terra amara

Insomma, in Terra amara, la simpatica nonnina combinerà un guaio. La donna non ricorderà di aver lasciato Adnan nei campi e quando Zuleyha e Hunkar si renderanno conto che il bambino è sparito, andranno nel panico.

Demir nel frattempo, ancora all'oscuro che il figlio è scomparso, scoprirà che Yilmaz è il proprietario di un terreno a cui è interessato. Pertanto, comincerà a sospettare che il suo rivale sia aiutato e protetto da un uomo potente della zona. Non sospetterà ancora che dietro a tutto ci sua Fekeli, l'uomo accusato vent'anni prima, dell'omicidio del padre.

Fadik invece, rivelerà a Saniye i suoi sospetti su Gulten e Sabahattin, dopo averli visti uscire dalla lavanderia.

Demir setaccia zona per ritrovare il figlio: puntata dell'8 agosto 2022

Il nuovo episodio di Terra amara, sarà principalmente incentrato sulla scomparsa del piccolo Adnan. Appena verrà a sapere che il figlio è scomparso, Demir si metterà a setacciare tutta la zona per ritrovarlo, con l'aiuto di Cengaver e di Gaffur.

Purtroppo, il bambino sembrerà essere svanito nel nulla. Ovviamente, la nonnina non sarà in grado di raccontare cosa è realmente accaduto, quindi si sospetterà che il pargolo sia stato rapito da qualcuno. Demir avrà il sospetto che dietro a tutto ci sia Yilmaz, ma non avrà prove a sostegno di questa tesi. Setaccerà anche il villaggio dei contadini, ma senza risultati. Insomma, la scomparsa di Adnan sarà un vero e proprio mistero. Dando uno sguardo alle trame successive, la vicenda si risolverà per il meglio. Il figlio di Zuleyha verrà ritrovato e, ironia della sorte, sarà proprio Yilmaz a trarlo in salvo. Akkaya non saprà di aver salvato il suo stesso figlio