Terra Amara prosegue la propria messa in onda quotidiana su Canale 5. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 1° settembre ci sarà un colpo di scena.

A tal proposito, le anticipazioni della soap turca rivelano che la lite fra Demir e Cengaver, andata in onda nella puntata del 31 agosto, era in realtà una messa in scena dei due amici per fare cadere in trappola Yilmaz. L'ex di Altun, infatti, farà ingenuamente il nome di Fekeli al braccio destro di Yaman.

Terra Amara, puntata 1/9: Demir e Cengaver hanno ingannato Yilmaz

La puntata di Terra Amara andata in onda in televisione nel pomeriggio del 31 agosto ha mostrato una lite fra Demir e Cengaver.

Yaman e il suo fedele compare si erano recati in un locale insieme e, a un certo punto, Çimen aveva detto qualche parola di troppo, che il figlio di Hunkar non aveva gradito. Pertanto, i due uomini erano arrivati a una furibonda lite, attirando i presenti, che avevano fatto caso alla rissa.

Le voci della baraonda avvenuta al locale, fra Demir e Cengaver, sono arrivate alle orecchie di Yilmaz che vorrà fare luce sulla vicenda. Le anticipazioni della puntata del 1° settembre annunciano un colpo di scena: Akkaya si recherà al campo per incontrare Çimen e parlerà con lui, cercando un'alleanza con quello che crede ormai l'ex amico di Demir.

Trama 1/9: Yilmaz fa il nome di Fekeli a Cengaver e Demir viene informato

Yilmaz, pensando di avere Cengaver dalla sua parte, avendo rotto l'amicizia e l'alleanza con Demir, farà un passo falso. Akkaya, infatti, ignorerà che i due uomini abbiano in realtà inscenato la lite e rivelerà un'informazione importante a Cengo.

A tal proposito, le anticipazioni della puntata di Terra Amara di giovedì 1° settembre rivelano che l'ex fidanzato di Altun confesserà che il suo capo è Fekeli.

A quel punto, venuto a sapere la preziosa informazione, Çimen correrà a informare Demir della scoperta appena fatta. Pertanto ci sarà l'abbraccio fra Demir e Cengaver, soddisfatti per avere teso il tranello all'ex fidanzato di Zuleyha.

Terra Amara, episodio 1/9: Demir e Cengaver tendono una trappola a Yilmaz

Una volta ritornato a casa Yilmaz informerà suo padre Fekeli di dover incontrare Cengaver nel pomeriggio.

Padre e figlio si recheranno in automobile all'appuntamento e anche il signor Yaman andrà in macchina con il suo amico, per tendere un tranello al suo rivale in amore.

Infine, mentre l'ex fidanzato di Altun sarà all'interno dell'edificio con suo papà, esploderà una bomba, precedentemente messa dal braccio destro di Demir Yaman.