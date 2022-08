Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Da lunedì 5 a venerdì 9 settembre verranno trasmessi sul piccolo schermo gli episodi dal numero 46 al 50 e si preannunciano colpi di scena. A tal proposito, Yilmaz finirà in ospedale a causa di un incidente e sarà in fin di vita. A quel punto, Gaffur si recherà da Akkaya per ucciderlo, ma verrà fermato da Fekeli. Nel frattempo, Zuleyha andrà a trovare il suo ex fidanzato, che si risveglierà dal coma e riprenderà la sua vita di imprenditore.

Terra Amara, anticipazioni al 9 settembre: Yilmaz è in ospedale in gravi condizioni

Yilmaz continuerà a non passare un bel periodo. Dopo avere incontrato la sua ex fidanzata e avere saputo da lei di essersi sposata per amore e di averlo dimenticato, Akkaya avrà un incidente. Le anticipazioni degli episodi di Terra Amara, che andranno in onda in televisione dal 5 al 9 settembre, rivelano che l'ex compagno di Zuleyha finirà in ospedale e sarà in gravi condizioni, lottando per la vita. A quel punto, mentre sarà ricoverato, Yilmaz riceverà la visita non prevista di Gaffur.

Terra Amara, trame al 9 settembre: Gaffur tenta di uccidere Yilmaz

Nelle puntate precedenti di Terra Amara, Gaffur si è sempre dimostrato fedele a Demir, commettendo, in diverse occasioni, crimini per conto del suo padrone.

Negli episodi della soap turca, che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 9 settembre, il tuttofare degli Yaman si recherà in ospedale da Yilmaz, tentando di ucciderlo. A quel punto, accadrà un colpo di scena, perché arriverà anche Fekeli, che cambierà le sorti di Akkaya. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che il padre dell'imprenditore salverà suo figlio dalla morte per mano di Gaffur.

Terra Amara, puntate al 9 settembre: Zuleyha va a trovare Yilmaz in ospedale

Successivamente, Yilmaz continuerà ad essere in coma, combattendo fra la vita e la morte. Nel frattempo, Sabahattin accompagnerà Zuleyha in ospedale, per trovare Akkaya. Una volta giunta al capezzale del suo ex fidanzato, Yilmaz si sveglierà dal coma.

E quando si sentirà meglio, il giovane di Istanbul riprenderà in mano i suoi affari e tornerà a lavorare nella sua azienda. Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Akkaya si candiderà come Presidente della Camera di commercio di Çukurova. Zuleyha, invece, dopo avere subito ricatti inizialmente da parte di sua suocera, successivamente, da suo marito, penserà di fare un passo indietro con il suo ex fidanzato. Nonostante ami ancora Yilmaz, Altun preferirà rinunciare a lui per non avere ritorsioni e rischiare di perdere, ancora una volta, suo figlio Adnan.