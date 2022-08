Nelle prossime puntate di Terra Amara, i telespettatori assisteranno all'arrivo di un personaggio destinato a cambiare i già precari equilibri esistenti tra i protagonisti della soap. Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, Mujgan, una giovane pediatra, entrerà presto in contatto con Yilmaz. Quest'ultimo non resterà indenne al fascino della dottoressa così, dopo aver capito che ormai Zuleyha non ha più intenzione di stare con lui, deciderà di corteggiarla, invitandola a cena. Il primo incontro tra i due però non andrà come previsto, visto che Yilmaz e Mujgan incontreranno proprio Demir e la sua sposa.

Yilmaz corteggia Mujgan

Seguendo la storyline di Terra amara, dopo che Demir salverà il piccolo Adnan proteggendolo dalla caduta di alcuni massi da una montagna mettendo in pericolo se stesso, Zuleyha deciderà di restare al fianco del marito. Impedendo a Sabahattin di consegnare a Yilmaz la lettera che lei in precedenza aveva scritto per svelargli la verità sul suo matrimonio e sul loro bambino, Altun deciderà di concentrarsi affinché il suo matrimonio possa andare avanti in maniera serena. Demir capirà ben presto che la moglie gli starà vicina solo per riconoscenza e non per amore.

Questo comportamento spingerà Yilmaz a cambiare una volta per tutte pagina, tanto più che avrà modo di chiedere a Zukeyha se è felice con suo marito e lei non esiterà a rispondere di sì.

Dopo aver confessato a Fekeli che ormai non avrà altre possibilità di ristabilire il suo rapporto con la donna che amava, Yilmaz deciderà di rivolgere le sue attenzioni a Mujgan. Per questo, dopo averle donato un paio di occhiali che lui per errore le aveva rotto poco prima e dopo averle fatto recapitare dei fiori, la inviterà a cena e la dottoressa accetterà.

La gelosia di Zuleyha

Una volta al ristorante, Yilmaz confesserà a Mujgan di aver trascorso del tempo in carcere per via dei problemi avuto con il fratellastro della sua ex, senza però fare alcun riferimento a Zuleyha. Ma nel bel mezzo della cena, al locale giungeranno anche Altun ed il marito per raggiungere alcuni amici. Tra questi amici si troverà anche Cengaver e la sua consorte.

A questo punto, Zuleyha non potrà contenere la sua gelosia e chiederà al marito di poter andare subito via dal ristorante.

Restato da solo al locale, Cengaver inizierà a provocare Yilmaz, il quale alla fine cederà e darà una testata all'amico del suo suo rivale. A questo punto interverranno alcuni commensali che fermeranno Cengaver, ma l'incontro tra Yilmaz e Mujgan verrà comunque compromesso. La dottoressa, però, deciderà di dare al suo corteggiatore un'altra possibilità e concederà ad Akkaya un altro appuntamento. Per scoprire come andrà tra i due giovani non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.