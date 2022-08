La soap opera turca intitolata Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) ambientata negli anni Settanta e continua a ottenere nuovi record in termini di ascolti, prosegue la sua consueta messa in onda. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 16 al 19 agosto 2022, riportano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) non riuscirà a incontrare Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) in un luogo isolato della tenuta perché suo marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) le vieterà di uscire dalla sua stanza. Quest’ultimo darà inizio al suo piano per sbarazzarsi una volta per tutte del rivale, colpendolo con la sua arma da fuoco all’altezza del cuore: per fortuna l’ex detenuto sfuggirà alla morte grazie a un portasigarette in metallo che lo proteggerà.

Anticipazioni Terra amara, puntate al 19/08: Zuleyha non può uscire di casa, Demir tende una trappola mortale a Yilmaz

Negli episodi della telenovela di successo Terra Amara che per ferragosto non andrà in onda, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da martedì 16 a venerdì 19 agosto 2022, Gaffur (Bülent Polat) farà il possibile per mettere in cattiva luce Yilmaz agli occhi dei braccianti del suo padrone: in particolare il capomastro ricorderà ai dipendenti che il loro vero benefattore è Demir.

Nel contempo Akkaya avrà un incontro segreto con la domestica Gulten (Selin Genç), che gli farà avere un biglietto scritto da Zuleyha. Successivamente Yaman dopo aver rinchiuso in camera la moglie per impedirle ancora una volta di incontrare il suo ex fidanzato, si presenterà all’appuntamento che la stessa aveva fissato con il suo rivale in amore tendendogli una vera e propria trappola mortale.

Yilmaz sopravvive all’agguato del rivale, Cengaver rinuncia scopre le menzogne di Demir

A questo punto tra Yilmaz e Demir ci sarà una terribile colluttazione, che si concluderà con una sparatoria: quando Akkaya riuscirà a sopravvivere, Yaman crederà che si sia salvato grazie allo zampino di Zuleyha, invece Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) vorrà capire cosa sia accaduto di preciso nello scontro a fuoco tra il suo figlioccio e Yaman.

Per terminare Cengaver (Kadim Yaşar) metterà piede nella fabbrica tessile che Yilmaz ha ereditato dal suo padrino, con l’obiettivo di ucciderlo: l’amico di Demir farà un passo indietro, nell’istante in cui l’ex detenuto smaschererà il suo rivale. Nello specifico Akkaya farà aprire gli occhi a Cengaver facendolo rimanere del tutto sconvolto, quando lo metterà al corrente delle grosse menzogne che gli ha raccontato il suo fidato amico, per avergli fatto credere soprattutto che lui fosse il malvagio fratellastro di Zuleyha.