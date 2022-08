Si vivranno momenti di alta tensione nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della Serie TV, ambientata in Turchia, rivelano che Demir Yaman arriverà a minacciare di morte Gaffur e sua moglie Saniye per colpa di Gulten.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha chiede a Gulten di consegnare un biglietto a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i prossimi episodi trasmessi a breve sui teleschermi italiani, annunciano che Gaffur e Saniye rimarranno vittime della ferocia di Demir.

Tutto inizierà nel momento in cui Zuleyha apprenderà che il suo vero amore non è morto in un incendio divampato in cella alcuni mesi prima.

Per questo motivo la ragazza vorrà troncare le sue nozze con suo marito per tornare insieme a Yilmaz. Un'intenzione che però avrà vita breve, in quanto il dottor Sabahattin la informerà che la famiglia Yaman farebbe di tutto pur di portarle via suo figlio qualora si ribelli a loro. Altun, a questo punto, deciderà di chiedere scusa a Demir, per poi mettere in azione un vero e proprio doppio gioco.

La protagonista, infatti, chiederà a Gulten di consegnare a Yilmaz un biglietto, in cui gli darà appuntamento in un luogo isolato dove potergli raccontare la verità sulle sue nozze con il giovane Yaman. Alla fine la domestica fingerà di aiutare Zuleyha, sebbene le nasconda che poche ore prima Akkaya le aveva chiesto di combinargli un incontro con lei.

Saniye ritrova il biglietto

Negli episodi di Terra Amara il biglietto di Zuleyha finirà nelle mani di Saniye, la quale lo consegnerà subito al marito. Un ritrovamento che ovviamente farà perdere il lume della ragione a Gaffur, visto che la sorella si è cacciata in una nuova situazione delicata con i potenti Yaman. Il capomastro deciderà di dare il foglietto al padrone, che si è arrabbierà moltissimo con Zuleyha.

Gaffur e sua moglie minacciati di morte dal padrone

Il giorno successivo Demir minaccerà di uccidere Gaffur e sua moglie se non obbligheranno Gulten a consegnare il biglietto a Yilmaz. L'uomo, infatti, avrà intenzione di tendere una trappola mortale al suo antagonista, recandosi all'incontro al posto di Zuleyha. Il piano andrà in porto: il giovane Yaman chiuderà la moglie in una stanza per poi andare all'appuntamento fissato con Akkaya.

Purtroppo il dramma non tarderà ad arrivare, tanto che l'amato di Zuleyha riuscirà a disarmare Demir, sebbene non riesca a ucciderlo dopo essersi ricordato le parole del padrino Fekeli (in cui lo raccomandava di non rendere Adnan orfano). Alla fine il giovane Yaman riuscirà a tirar fuori un'altra arma da fuoco e sparare alle caviglie di Akkaya per poi decidere di finirlo, ma accadrà un imprevisto. Nello scontro a fuoco a rimanere ferita sarà Hunkar.