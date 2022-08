Molte novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, la soap opera di Canale 5.

Gli spoiler della 1^ stagione della soap opera turca segnalano che Zuleyha Altun inizierà a ribellarsi, stanca di tutto quello che l'è successo finora. La ragazza, infatti, chiuderà i rapporti con Gulten Taskin e metterà alla prova la fiducia di Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu).

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha delusa da Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della 1^ stagione della soap opera annunciano che Zuleyha inizierà a mostrare gli artigli.

Tutto inizierà quando la giovane capirà che Gulten non ha mai consegnato a Yilmaz le missive che gli scriveva quando era in galera. Per questo motivo, Altun apparirà profondamente delusa dal comportamento della sua domestica, tanto da obbligarla a darle del lei e chiederle il motivo del suo comportamento.

Taskin uscirà traumatizzata dall'incontro, finendo per piangere a dirotto. Poi, la giovane chiederà perdono alla padrona, precisando che Demir aveva minacciato di farle del male. Affermazioni, che tuttavia non convinceranno Zuleyha, nemmeno quando la sorella di Gaffur era stata complice di una trappola mortale ai danni di Akkaya, dove era stata ferita gravemente Hunkar. Tensione, che aumenterà quando Gulten ammetterà di essere innamorata del figlioccio di Fekeli.

Altun testa la fiducia di Sermin

Nelle puntate della 1^ stagione di Terra Amara, Zuleyha deciderà di testare la fiducia di un'altra persona a lei cara. In dettaglio, la protagonista vorrà mettere alla prova Sermin, facendole credere di aver intenzione di fuggire con l'auto nuova insieme a suo figlio Adnan. Neanche a dirlo, l'ex moglie del dottor Sabahattin non si farà scappare questa ghiotta opportunità per riottenere l'appoggio di Hunkar.

La Yaman, infatti, avviserà Demir della presunta fuga, non sapendo che si tratta di una trappola organizzata da Zuleyha nei minimi dettagli.

La protagonista capisce che la cugina di Demir non è una persona affidabile

Nel frattempo Altun avviserà di essersi recata a trovare la moglie di Cengaver solo quando Sermin racconterà a Demir e Hunkar della sua presunta fuga.

In questo modo, la protagonista capirà che la Yaman non è una persona a cui dare la sua fiducia. Un'occasione d'oro per dimostrare a suo marito e alla suocera che si possano fidare completamente di lei. A quanto pare Sermin cadrà in pieno nella 'trappola'.