Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Hatip sfrutterà la carcerazione di Demir per farlo impazzire. Dopo aver scoperto alcune cose da Gaffur, andrà in carcere dal potente Yaman e gli "sgancerà una bomba": Yilmaz è fuggito insieme a Züleyha e Adnan. Tuttavia la realtà sarà ben diversa.

Hatip pronto a provocare Demir in carcere

Hatip arriverà a Çukurova con un obbiettivo ben preciso: distruggere la famiglia Yaman . Tramite Gaffur verrà a scoprire che Yilmaz e Züleyha sono fuggiti con il piccolo Adnan. In realtà si tratterà solo di un fraintendimento, visto che la ragazza si troverà in ospedale per una minaccia di aborto e la famiglia Yaman non ne sarà ancora al corrente.

A ogni modo, Hatip userà queste informazioni per far innervosire Demir.

Andrà a trovarlo in carcere e Demir sarà sorpreso nel vederlo, soprattutto non capirà il motivo della sua visita. Hatip si presenterà con il suo fare da provocatore, dicendo al potente Yaman che "almeno in carcere le cose gli vanno bene". A che cosa farà riferimento?

La rivelazione di Hatip su Yilmaz e Züleyha

Demir pretenderà che Hatip sia più chiaro, allora l'uomo lo metterà al corrente che forse Hünkar gli sta nascondendo qualcosa e non la biasima, vista la gravità della faccenda. Demir diventerà impaziente, alla Hatip non potrà più tirarsi indietro: Yilmaz ha portato via Züleyha e Adnan, e insieme sono fuggiti via.

Demir non potrà credere alle sue orecchie, sarà sotto shock, allora Hatip continuerà a rincarare la dose, ammirando la buona volontà di Yilmaz: aveva detto che si sarebbe preso tutto ciò che gli apparteneva e lo ha fatto.

Demir sarà sconvolto, così le guardie decideranno di allontanarlo da Hatip, mentre quest'ultimo sarà contento di aver raggiunto il suo scopo, ovvero di vedere Demir devastato, pensando che Züleyha l'abbia abbandonato.

Hünkar non crede che Yilmaz abbia trovato per caso Züleyha in procinto di abortire

In realtà Züleyha non proverà a scappare da nessuna parte, ma si troverà in ospedale per una minaccia di aborto.

La ragazza fortunatamente si riprenderà, verrà dimessa e potrà tornare alla villa con Hünkar, che non perderà tempo per capire cosa le sia successo. Infatti la donna sarà molto arrabbiata, in quanto crederà che la nuora abbia realmente tentato la fuga con Yilmaz e Adnan.

Hünkar non crederà al fatto che Züleyha sia uscita per cercare un medico per Hamine, visto che l'ha vista tranquilla mangiare a tavola nella capanna, e non crederà nemmeno al fatto che Yilmaz sia passato "lì per caso" e che l'abbia trovata dolorante. La realtà, invece, sarà diversa da ciò che crede Hünkar, ma Züleyha dovrà trovare un modo per dimostrare la sua innocenza.