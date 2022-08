Prosegue l'appuntamento quotidiano di Terra Amara (Bir Zamanlar Cukurova), la soap turca ambientata ad Adana, in Cukurova, negli anni Settanta. La serier narra la storia di Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya, che vivranno un amore turbolento a causa di avvenimenti inaspettati, come l'arrivo di Demir Yaman e sua madre Hunkar nelle loro vite. Lo sceneggiato ha conquistato milioni di spettatori in Italia, confermandosi leader della fascia pomeridiana con oltre il 21% di share. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 17 agosto avverrà uno scontro che finirà nel peggiore dei modi.

Mentre Demir a Yilmaz si sfideranno, il nuovo signore di Cukurova ferirà accidentalmente e gravemente la suocera della sua ex fidanzata. Nel contempo Zuleyha continuerà a essere reclusa nella sua camera ed essere ignara di quanto accade fuori.

Demir incontra Yilmaz al posto di Zuleyha

Altun ha scritto una lettera per il suo amato Akkaya e, con l'aiuto di Gülte, gli ha chiesto un incontro. Tuttavia Demir recupererà la missiva sfogandosi in un disperato pianto.

Nella puntata numero del 17 agosto di Terra Amara, Demir deciderà di recludere Zuleyha nella sua stanza e tendere una trappola al nuovo signore di Cukurova, presentandosi all'incontro al posto di Altun. Così Yaman tenterà di sbarazzarsi del suo rivale definitivamente, ma il suo piano finirà nel peggiore dei modi.

Akkaya risparmia la vita a Yaman

Durante la colluttazione tra i due acerrimi rivali, Yilmaz riuscirà ad avere la meglio sul figlio di Hunkar. Infatti il figlioccio di Fekeli disarmerà il marito di Zuleyha, ma deciderà di risparmiargli la vita e onorare le parole di Ali. Quest'ultimo, infatti, ha più volte ricordato al giovane Akkaya di non sporcare le sue mani di sangue e soprattutto di non rendere il piccolo Adnan orfano di padre solo per vendetta.

Hunkar gravemente ferita in Terra Amara

Nonostante l'ex fidanzato di Zuleyha decida di risparmiare la vita del rivale, Demir estrarrà una pistola per sparare Yilmaz e ucciderlo. Così Akkaya risponderà al colpo contro Yaman, ma all'improvviso giungerà Hunkar sulla traiettoria del proiettile che verrà ferita gravemente al petto.

Un colpo accidentale che potrebbe costare la vita alla matrona di Cukurova, che verrà prontamente portata in ospedale e operata d'urgenza. Nel contempo Akkaya non riporterà alcuna ferita grazie a un portasigarette in acciaio che porterà all'altezza del cuore.

Infine Demir tornerà alla tenuta e chiederà l'appoggio dei domestici e dei braccianti per tenere Zuleyha all'oscuro del terribile evento.