Uomini e donne 2022/2023 sta per tornare in onda su Canale 5. Gli ultimi retroscena sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che la trasmissione ripartirà il 19 settembre in tv, ma la prima registrazione di questa nuova edizione è in programma già verso fine agosto.

Come da tradizione, Maria De Filippi si porterà avanti con il lavoro e comincerà le riprese della trasmissione in netto anticipo rispetto alla data di inizio ufficiale prevista su Canale 5.

Ecco quando riparte Uomini e donne 2022/23: la prima registrazione prevista ad agosto

Nel dettaglio, i retroscena su Uomini e donne rivelano che il programma tornerà a essere il "pezzo forte" del daytime pomeridiano di Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

La trasmissione tornerà a occupare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa e sarà ritrasmessa poi in replica nel preserale di La 5.

La data della prima registrazione, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe fissata tra il 28 e il 31 agosto.

In quei giorni, quindi, i protagonisti del trono classico e quelli del trono over dovrebbero tornare di nuovo in studio per fare un resoconto della loro estate e tornare a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Retroscena Uomini e donne 2022/2023: possibile confronto Ida-Riccardo

Ma cosa succederà nel corso della prima registrazione di Uomini e donne 2022/2023? Secondo i retroscena la trasmissione potrebbe ripartire da un atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo che i due si sono detti addio (negativamente) al termine dell'ultima edizione.

Da quel momento Ida e Riccardo hanno preferito perseguire la strada del silenzio e non hanno proferito più alcun tipo di parola in merito alla loro rottura.

Ebbene, questo silenzio potrebbe essere rotto durante la prima registrazione del programma: un confronto tra Ida e Riccardo potrebbe segnare per sempre la fine di questa storia d'amore e spingere così i due diretti interessati a rimettersi in gioco, lasciandosi alle spalle il passato.

L'estate di Gemma Galgani nella prima registrazione di Uomini e donne?

Tuttavia, nel corso della prima registrazione della nuova stagione di U&D 2022/2023 potrebbe esserci spazio anche per il racconto dell'estate di Gemma Galgani.

La dama torinese, da sempre super protagonista del talk show di Maria De Filippi, potrebbe raccontare cosa è successo durante questi tre mesi in cui è stata lontana dalle telecamere e, a tal proposito, non è escluso un nuovo "show" di Tina Cipollari, da sempre "nemica giurata" della storica dama torinese.