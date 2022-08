I palinsesti Mediaset per il prossimo settembre 2022 prevedono il ritorno di diverse trasmissioni di successo come Grande Fratello Vip 7 e Uomini e donne.

Occhi puntati anche sul debutto di "Viola come il mare", la nuova fiction con protagonisti can yaman e Francesca Chillemi, la quale segnerà il ritorno in video del celebre e amato attore turco.

Su Italia 1, invece, spazio al ritorno del programma di inchieste Le Iene mentre su Rete 4 torneranno i vari talk show politici di prime time.

Alfonso Signorini torna in prime time nei palinsesti Mediaset di settembre

Nel dettaglio, i palinsesti Mediaset del prossimo settembre 2022 prevedono il ritorno di Alfonso Signorini e Maria De Filippi.

Il primo sarà al timone della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, la cui messa in onda è in programma dal 19 settembre in poi e, anche quest'anno, sarà in onda con doppio appuntamento settimanale.

Maria De Filippi, invece, tornerà in onda in daytime con il suo talk show Uomini e donne, da anni ormai leader indiscusso nella fascia del primo pomeriggio.

Slitta il ritorno di Uomini e donne nei palinsesti Mediaset di settembre

Il ritorno di Uomini e donne, però, contrariamente a quanto si era vociferato risulta slittato al prossimo 19 settembre.

È questa la data ufficiale in cui torneranno in onda le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over, decisamente in "netto ritardo" rispetto alla partenza di tutti gli altri programmi del daytime Rai-Mediaset.

Sempre dal 19 settembre, in daytime, è previsto anche il ritorno del pomeridiano di Amici 22, il talent show che porta sempre la firma di Maria De Filippi, in onda da domenica 18 settembre nella fascia del primo pomeriggio, dalle 14 alle 16:30 circa.

Tra i ritorni in daytime, previsto anche quello di Pomeriggio 5 e Mattino 5: le due trasmissioni saranno in onda in diretta da lunedì 5 settembre, condotte rispettivamente da Barbara d'Urso e Federica Panicucci.

E poi ancora, i palinsesti Mediaset del prossimo settembre 2022 prevedono anche l'atteso ritorno in prime time di Can Yaman.

L'attore turco, protagonista di svariate serie televisive di successo, debutterà in prime time con la prima fiction recitata completamente in italiano.

Trattasi di "Viola come il mare", una serie in sei puntate che sarà trasmessa dal prossimo venerdì 30 settembre in prime time e avrà il compito di sfidare Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti.

Le novità dei palinsesti di settembre di Italia 1 e Rete 4

Su Italia 1, invece, spazio al ritorno de Le Iene, la storica trasmissione di inchieste condotta da Belen Rodriguez con la partecipazione di Teo Mammucari.

Su Rete 4, invece, ci sarà spazio per il ritorno dei vari talk show politici che, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, riprenderanno la regolare messa in onda in anticipo rispetto al previsto.

Tra quelli confermati nel palinsesto autunnale di Rete 4 spicca Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro e Diritto e Rovescio, il talk show del giovedì sera condotto da Paolo Del Debbio.