Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Terra Amara, relative alle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022 alle 14:45 su Canale 5. Gli episodi possono essere anche visti on demand oppure in replica accedendo al portale Mediaset Infinity. Che cosa succede nelle prossime trame? Guai per Yilmaz, che finirà in coma con grande disperazione di Zuleyha, che deciderà comunque di rimanere fedele al marito. Nel frattempo, Gaffur avrà un'idea molto pericolosa per mettere fuori gioco per sempre il povero Yilmaz, approfittando delle sue precarie condizioni.

Di seguito, le nuove trame settimanali di Terra Amara.

Zuleyha trova Nazire in preda a una crisi epilettica: Terra Amara anticipazioni

Nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda la prossima settimana, Hunkar scopre dove si trova Gulten, che aveva tentato invano di nascondersi. Nello stesso tempo, Yaman conquista la gente del quartiere offrendo posti di lavoro e cibo.

Gaffur e Saniye pagheranno care le bugie che hanno raccontato per tentare di nascondere Gulten. Fekeli, una volta scoperta la verità, minaccia di cacciare dalla tenuta entrambi, a meno che Gulten non torni di sua spontanea volontà. La situazione si risolverà una volta che Hunkar le giurerà che non dovrà sposarsi per forza.

Un nuovo dramma familiare terrà alta l'attenzione dei telespettatori. Sermin e Sabahattin avranno un acceso confronto: dopo aver visto le fotografie compromettenti che ritraggono la moglie in compagnia di Veli, Sabahattin le chiede il divorzio.

Intanto, Zuleyha si trova davanti a Nazire in preda a una crisi epilettica, che cosa succederà ora?

Yilmaz in coma per colpa di Demir

Zuleyha avvisa immediatamente Yilmaz di quanto successo a Nazire e i due la accompagnano in ospedale. Peccato che sul tragitto incontrino Demir, pronto a porre fine alla vita di Yilmaz. Zuleyha, spaventata a morte, cercherà di evitare il peggio e proverà a fermarli, dichiarando il suo amore a Demir, sperando che si calmi.

Purtroppo, come raccontano le trame di Terra Amara al 9 settembre, Yilmaz, viene ritrovato in condizioni disperate a causa di un incidente stradale. Subito Fekeli si convince che il responsabile è Demir. Il povero Yilmaz viene portato in ospedale dove versa in uno stato di coma.

Gaffur cerca di uccidere Yilmaz in ospedale, anticipazioni Terra Amara

Il povero Yilmaz non sarà al sicuro nemmeno in ospedale. Sapendo che è in quelle condizioni, Gaffur si reca nella sua stanza e cerca di ucciderlo. Per fortuna Fekeli è nei paraggi e lo ferma in tempo, provando a fargli confessare che è stato Demir a ridurre Yilmaz in quelle condizioni.

Zuleyha, facendosi aiutare da Sabahattin, dà un potente sonnifero a Hunkar, che si addormenta profondamente.

Per fortuna, Yilmaz si risveglia dal coma e la prima persona che vede è proprio Zuleyha. La donna però ha molta paura di quello che potrebbe succedere se seguisse il suo cuore e così, a malincuore, decide di restare con il marito.