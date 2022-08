L'appuntamento di Terra amara in programma giovedì 1 settembre, vedrà Demir e Cengaver tentare di uccidere Yilmaz e Fekeli facendo saltare in aria un capannone. Yaman e il suo amico, non sanno che i due rivali saranno riusciti a salvarsi appena in tempo. Sarà Fekeli infatti, a sospettare che sia una trappola, riuscendo a portare in salvo il suo figlioccio.

Demir e Cengaver fingono di litigare: trama Terra amara del 1°settembre

Continua il successo della soap Tv turca Terra amara che, ogni pomeriggio, tiene incollati al televisore ben 2 milioni di telespettatori.

Merito delle trame mai banali e sempre più avvincenti. Anche nell'episodio in onda il 1°settembre, i fan della serie, potranno assistere a nuovi colpi di scena. In particolare, tutto avrà inizio nel momento in cui Demir e Cengaver, studieranno in piano per liberarsi di Yilmaz e Fekeli. Yaman e l'amico, metteranno in atto una vera e propria messinscena. Arriveranno infatti a litigare furiosamente in un locale. Tutti crederanno ad una rottura definitiva tra i due. Credendo proprio a questo, Yilmaz vorrà approfittare della situazione e sembrerà voler mettersi in affari con Cengaver.

Demir e Cengaver vogliono far saltare in aria Yilmaz e Fekeli

Nel corso di questo nuovo episodio, di capirà ben presto che il litigio sarà solo uno stratagemma per attirare Fekeli e Yilmaz in un capannone isolato.

Cengaver e Demir infatti, piazzerannno in questo luogo delle bombe, pronti a farle esplodere non appena i due rivali saranno all'interno. Intanto Zuleyha per combattere la noia, si darà al cucito. Questa nuova passione, non convincerà però il marito. Intanto, si vedrà che Fekeli sarà sospettoso nei confronti di Cengaver. Il vecchio boss, sospetterà infatti che l'incontro richiesto dall'uomo proprio in quel capannone isolato, sia una trappola.

Yilmaz e il padrino si salvano dall'esplosione: spoiler Terra amara

In effetti, Fekeli avrà ragione nel dubitare di Cengaver. Poco prima che il capannone esploda, il boss e Yilmaz riusciranno a fuggire. Demir e Cengaver non sapranno che i due siano scampati all'esplosione e si congratuleranno a vicenda per essere riusciti a liberarsi dei due rivali.

Peccato che non passerà molto tempo prima che scoprano che Yilmaz e Fekeli non sono morti. Saranno Zuleyha e Hunkar ad incontrare Yilmaz in un locale dove si starà tenendo I'incontro di un'associazione di cui la madre di Demir sarà socia. Zuleyha chiederà alla suocera di poter andare via, non appena vedrà entrare il suo amato.