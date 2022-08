A Behice sta proprio antipatica Züleyha e lo dimostrerà nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna, infatti, cercherà di metterla in cattivi luce davanti alle amiche dell'esclusivo club di Adana, ma la giovane dimostrerà di sapersi difendere.

È guerra tra Behice e Züleyha

Behice sarà presente all'incontro del club esclusivo di Adana, quando improvvisamente noterà l'ingresso di Züleyha, che è un membro del club. Quest'ultima si siederà al tavolo, un po' stupita di vedere Behice. Una socia le presenterà, anche se in realtà si conoscono già.

La donna cercherà fin da subito di sottovalutare Züleyha, Facendo un paragone con Müjgan e sottolineando che sua nipote è una donna molto colta.

Behice vorrà mettere in cattiva luce Züleyha, criticando anche la sua posizione all'interno della società, definendola come "straniera". La ragazza, però, si difenderà e le farà notare che l'unica straniera è lei, visto che ad Adana è solo ospite di Fekeli, e ben presto dovrà fare le valige e tornare a Istanbul.

Fekeli nel mirino di Behice

A proposito di Behice e Fekeli, la donna continuerà a vivere ancora con lui, nonostante Yilmaz e Müjgan abbiano deciso di trasferirsi. È sarà proprio l'uomo a chiederle di restare. Infatti Behice litigherà con Müjgan, farà le valige e si farà trovare da Fekeli sul ciglio della porta.

Gli annuncerà che è in partenza per Istanbul, ma lui la fermerà, pregandola di restare, visto che a Istanbul non ha nessuno.

Fekeli, a ogni modo, sarà sempre dalla parte di Müjgan. La ragazza sta attraversando un brutto momento, quindi a volte può sembrare un po' ostile, ma nonostante tutto ha un buon cuore. Fekeli non sa che, involontariamente, sta solo spianando la strada a Behice, infatti la donna vuole conquistarlo, e senza Yilmaz e Müjgan può raggiungere il suo obbiettivo, ovvero quello di sposarloi e diventare proprietaria della villa.

L'incontro tra Züleyha e Yilmaz

Dopo la serata passata con le amiche del club, Züleyha rientrerà a casa in piena notte. Lascerà la macchina nel garage e casualmente incontrerà Yilmaz e gli chiederà come sta, visto che lo vede molto felice insieme a Müjgan. Yilmaz sarà schietto e le dirà "ti sembro felice?". In realtà non lo è, ma Züleyha non se ne renderà conto, anzi penserà che Yilmaz le stia sbattendo la sua felicità in faccia solo per spezzarle il cuore.

Yilmaz ribadirà che non vuole farla soffrire, anzi per lui è un colpo al cuore ogni volta che la vede piangere, per questo motivo prenderà una decisione: parlare con Müjgan e deciderà di abbandonare la villa di Sermin il giorno dopo stesso. La reazione di Züleyha, però, sarà spiazzante.

La reazione spiazzante di Züleyha

Züleyha, infatti, non vorrà che Yilmaz lasci la casa di Sermin. Nonostante tutta la sofferenza, almeno in questo modo ha occasione di vederlo.

Proprio in quell'istante, però, si sentirà Demir gridare "Züleyha", infatti la sta cercando da tempo nella tenuta. Così la giovane dovrà lasciare Yilmaz, senza dire una parola in più.