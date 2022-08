Una rissa sarà al centro delle nuove puntate di Terra Amara, la popolare soap opera tra le più amate dai telespettatori di Canale 5. Le trame della prima stagione segnalano che Demir Yaman picchierà il suo amico Cengaver Cimen durante un'uscita di svago, generando uno scandalo generale.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha confida a Yilmaz di essere davvero innamorata di Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della prima stagione rivelano che l'amicizia tra Demir e Cengaver sarà sempre più in crisi.

Tutto inizierà quando il figlio di Hunkar dovrà vedersela con un nuovo tentativo di fuga da parte della moglie.

Proprio quest'ultima apparirà pronta a tutto pur di ricongiungersi con Akkaya dopo aver scoperto che è ancora vivo. Ma ecco che Yaman riuscirà a intercettare i propositi di Zuleyha, obbligandola a scendere dall'autobus diretta a Istanbul. Non contento, l'uomo affiderà Adnan a una dipendente per impedire alla consorte di vederlo o portarglielo via. Zuleyha, a questo punto, non potrà fare altro che piegarsi al volere del marito per non rinunciare a suo figlio. Per questo motivo, la protagonista accetterà di incontrare Yilmaz, informandolo di non essere stata obbligata a contrarre il matrimonio con Yaman in quanto è davvero innamorata di lui. Una menzogna, a cui Akkaya sembrerà credere, tanto da decidere di voltare pagina.

Demir malmena Cengaver, scandalo a Cukurova

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Demir permetterà alla moglie di riavere Adnan. Zuleyha, infatti, comunicherà al marito di aver accettato di essere sua moglie e di non avere più intenzione di fuggire. Yaman, ormai tranquillo, si prenderà una serata di svago, decidendo di recarsi al club insieme a Cengaver.

Qui, i due amici assumeranno un comportamento del tutto opposto.

Cimen inizierà a provarci con una spogliarellista nonostante il suo matrimonio felice con Nihal. Dall'altra parte, Demir non farà altro che pensare a Zuleyha e inizierà a comportarsi in modo violento con l'amico, ormai ubriaco che molesta una ragazza e non è intenzionato ad andare via dal locale.

Ed ecco, che il figlio di Hunkar non esiterà a malmenare il suo migliore amico, tanto che lo scandalo farà in breve tempo il giro di tutta Cukurova.

Yilmaz vuole entrare in affari con Cimen

Nel frattempo, Yilmaz approfitterà dell'attrito nato tra i due amici per spingere Cengaver a entrare in affari con lui. All'inizio, quest'ultimo respingerà l'iniziativa, visto che qualche settimana prima aveva tentato di ucciderlo. Cimen però cambierà presto idea, tanto da accettare di ascoltare la proposta di Akkaya.