Le avventure della prima stagione della soap opera turca Terra amara nata con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova che racconta una storia d'amore impossibile nella Turchia degli anni Settanta, continuano ad appassionare il pubblico italiano. Nel corso degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) affronterà Yilmaz Akkaya(Uğur Güneş) su ordine del fidato amico Demir Yaman (Murat Ünalmış), ma le bugie che gli ha raccontato sul conto dell’ex detenuto verranno a galla proprio durante lo scontro.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir preoccupato per la madre

Nelle nuove puntate dello sceneggiato di successo ambientato nel passato e in onda su Canale 5 prossimamente, Hunkar (Vahide Perçin) verrà ferita gravemente da Yilmaz: quest’ultimo colpirà con una pallottola la donna, dopo essere caduto nella trappola mortale attuata da Demir una volta saputo dell’intenzione della moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek) di incontrare il suo ex in un luogo isolato. A questo punto Yaman sarà abbastanza preoccupato per le condizioni disperate della madre, che dopo essere stata ricoverata in ospedale dovrà sottoporsi a un intervento d’urgenza.

Demir, non essendosi affatto accorto che il suo nemico si è salvato grazie a un porta sigarette in metallo, chiederà a Cengaver di scoprire se è passato a miglior vita durante il loro scontro: quest’ultimo, avendo saputo dall’amico qualche settimana prima che Akkaya aveva venduto la sorella Zuleyha per saldare i suoi debiti di gioco, seguirà l’ex detenuto quando salirà nella sua automobile per recarsi nella fabbrica in cui lavora.

Cengaver si arrabbia con Demir dopo aver sfidato in un duello Yilmaz

L’amico di Demir punterà la sua pistola contro Yilmaz invitandolo a sfidarlo in un duello. Cengaver, però, farà un passo indietro, nell’istante in cui Akkaya gli farà aprire gli occhi dicendogli di essere il promesso sposo di Zuleyha. L’uomo, abbastanza sconvolto, non perderà tempo per chiedere delucidazioni all’amico, che confermerà la versione del rivale dicendogli di avergli detto una menzogna a causa dei forti sentimenti che prova nei confronti della moglie.

Cengaver rimarrà deluso da Yaman che gli dirà di aver voluto Zuleyha, poiché aveva la certezza che non potesse avere alcun futuro al fianco di Akkaya in quanto era destinato a rimanere dietro le sbarre del carcere a vita per aver ucciso Naci. Cengaver, parecchio arrabbiato con Demir per non essere stato subito sincero con lui, per il momento si allontanerà e quest'ultimo per la prima volta non potrà contare sull’aiuto del suo amico fraterno che gli volterà le spalle.