Diversi momenti emozionanti caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente in Italia. Gli spoiler della 2^ stagione annunciano che la vita della moglie di Yilmaz Akkaya, Mujgan Hekimoğlu, e del figlio che porta in grembo saranno in pericolo a causa di un parto prematuro.

Terra Amara anticipazioni: Mujgan entra in travaglio prima del tempo

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la seconda stagione ancora inedita in Italia, annunciano che il parto di Mujgan avrà drammatiche conseguenze.

Tutto inizierà quando la moglie di Yilmaz e Zuleyha inizieranno a litigare furiosamente per un malinteso su Adnan. In seguito la dottoressa deciderà di prendere le distanza dalla rivale, poi accuserà un malore. Hekimoğlu inizierà a sanguinare vistosamente, tanto da entrare in travaglio di parto prima del termine. La ragazza, a questo punto, deciderà di chiamare suo marito, ma lui non risponderà. Per questo motivo, Mujgan correrà in ospedale da sola. Le condizioni della donna appariranno molti gravi, tanto che i medici dispereranno di salvare sia lei che il bambino.

Yilmaz scopre che sua moglie sta rischiando la vita

Nelle puntate della 2^ stagione di Terra Amara, Yilmaz raggiungerà l'ospedale quando Zuleyha entrerà in travaglio durante un loro incontro.

Sarà presente anche Mujgan, la quale non vorrà avere più niente a che fare con suo marito. In questo frangente, Akkaya scoprirà dal dottor Sabahattin che la dottoressa sta rischiando la vita a causa di un parto prematuro. Nel frattempo la moglie di Demir riuscirà a partorire una bambina sana al fianco della rivale, che invece continuerà a lottare per la vita sua e quella di suo figlio.

In sala d'attesa, Yilmaz e Fekeli attenderanno la nascita del bambino, che sarà subito riposto in una incubatrice a causa delle sue condizioni cagionevoli. In questo frangente Akkaya avrà un momento di sconforto, temendo di perdere il suo secondogenito, mentre Demir e Hunkar non potranno fare altro che empatizzare con lui.

Il figlio di Akkaya costretto a restare in ospedale

Se Zuleyha si godrà le prime ore di sua figlia Leyla con il marito e sua suocera, Mujgan in un'altra stanza apparirà sconvolta, tanto da proibire a suo marito di avvicinarsi alla culla termica. Per questo motivo, Fekeli e Sabahattin cercheranno di riportare la calma nella coppia. A tal proposito, la dottoressa avrà un crollo nervoso, tanto da preferire morire qualora suo figlio non sopravvivesse.

Passata una settimana, Demir e Zuleyha riporteranno la piccola Leyla a casa, mentre il figlio di Akkaya dovrà restare ancora in ospedale.