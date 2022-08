Tra i volti di punta de Il Paradiso delle signore 7 continuerà a esserci Alessandro Tersigni, nei panni di Vittorio Conti.

Una stagione decisamente importante e ricca di cambiamenti per Vittorio, che finalmente potrebbe lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri.

In merito a quello che succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, l'attore ha svelato che il suo Vittorio si ritroverà a dover fare i conti con una "faida" da gestire.

Quando ritorna Il Paradiso delle signore 7 in tv

Nel dettaglio le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 sono confermate in prima visione da lunedì 12 settembre 2022.

È questa la data in cui su Rai 1 torneranno in onda i nuovi episodi della soap opera, la quale prenderà il posto di Sei Sorelle.

La soap spagnola, dopo il tiepido riscontro dal punto di vista dell'auditel di queste settimane, verrà nuovamente sostituita dal Paradiso e proseguirà la sua messa in onda su Rai Premium.

In merito a quello che succederà nel corso delle nuove puntate della settima stagione, è stato Alessandro Tersigni a sbilanciarsi e svelare qualcosa in più su quello che accadrà da settembre.

'Poveretto', rivela Alessandro Tersigni parlando di Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7

In una recente intervista, l'attore di Vittorio Conti ha svelato che il suo personaggio si ritroverà coinvolto in quella che ha definito "una faida", che prenderà il via tra le mura del celebre grande magazzino milanese.

"Poveretto. Assisterà a un'aspra faida all'interno del grande magazzino che tanto ama" ha svelato Tersigni, facendo riferimento a quello che è il piano vendicativo della contessa.

Adelaide infatti, nel corso della settima stagione, diventerà la nuova comproprietaria del negozio e quindi si ritroverà a gestire le sorti del Paradiso delle signore proprio insieme a Vittorio.

Per lui, però, non sarà affatto semplice riuscire a tenere a bada le intemperie della contessa, dato che quest'ultima ha come obiettivo primario quello di punire Umberto Guarnieri e la sua nuova fidanzata Flora Ravasi.

Vittorio pronto a innamorarsi ne Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire se Vittorio saprà tenere a bada i piani della contessa, l'attore ha svelato che nel corso de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe arrivare anche la svolta dal punto di vista sentimentale.

Conti, a distanza di un po' di tempo dalla fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri, potrebbe finalmente farsi coraggio e accettare di lasciarsi alle spalle il passato.

Non si esclude che per Vittorio possa arrivare un nuovo amore nel corso della stagione che partirà il prossimo 12 settembre, per la gioia dei tantissimi fan e sostenitori della soap.