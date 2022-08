Su Canale 5 prosegue l’appuntamento pomeridiano con le vicende della serie televisiva di origini turche Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Cukurova), ambientata negli anni Settanta.

Nel corso delle future puntate in programma sul piccolo schermo italiano, il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) desterà parecchia preoccupazione alla madre Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quando quest'ultima non si troverà nella tenuta, il bambino sotto la protezione di una bambinaia, finirà in ospedale d’urgenza a causa di una febbre alta.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir in carcere, Adnan sta male

Gli spoiler degli episodi dello sceneggiato che andrà in onda tra qualche settimana, raccontano che Demir (Uğur Güneş) finirà dietro le sbarre del carcere poiché verrà considerato l’unico sospettato dell’uccisione di Sait (Alp Özgür Yaşin), uno dei suoi uomini. A questo punto Hunkar (Vahide Perçin) per consentire al figlio di tornare in libertà al più presto possibile lascerà la sua tenuta: prima di mettersi in viaggio la donna chiederà alla nuora Zuleyha di non tentare la fuga con il figlio, assicurandole che non esisterebbe a vendicarsi.

La situazione prenderà una piega del tutto inaspettata, dato che il piccolo Adnan avrà nuovamente la febbre alta al punto che la bambinaia non avrà altra scelta che portarlo di corsa in ospedale, dove a visitarlo ci sarà la dottoressa Müjgan (Melike Ipek Yalova): in tale circostanza quest’ultima si troverà in compagnia di Yilmaz (Uğur Güneş).

Nel contempo Zuleyha si allontanerà momentaneamente dalla tenuta per sfogarsi con il dottor Sabahattin (Turgay Aydın), dicendogli di non sapere quanto resisterà a stare distante da Yilmaz.

Hunkar crede che la nuora sia fuggita, Zuleyha promette di rispettare il marito

Hunkar quando farà ritorno e non troverà la nuora si recherà a casa del suo vecchio amore Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e vorrà sapere se è fuggita con l’ex fidanzato Akkaya approfittando della sua assenza.

Zuleyha appena tornerà alla tenuta si accorgerà che la balia ha portato in ospedale il suo bambino e vedrà delle bende bagnate. Mentre Altun si recherà dal figlio Adnan, il suo ex Yilmaz a sorpresa tranquillizzerà Hunkar, dicendole che sua nuora si trova in ospedale.

Successivamente Zuleyha farà presente alla suocera che continuerà a portare rispetto al marito sostenendo di amarlo, soprattutto per aver salvato suo figlio rischiando di perdere la vita.